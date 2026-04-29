Casteldelci, elicotteri in azione: l'intervento per evitare caduta massi e frane

Il cantiere per la strada Villa Carigi - Piancastellano

Sono stati avviati, a Casteldelci, i lavori di messa in sicurezza della strada Villa Carigi – Piancastellano, un intervento chiave per garantire la sicurezza della viabilità e la tutela del territorio. L’operazione ha previsto, in una prima fase, la rimozione dei massi pericolosi e instabili sul versante roccioso, attività preliminare e indispensabile per consentire l’installazione delle opere di contenimento volte a ridurre il rischio di caduta massi e migliorare la stabilità complessiva della parete rocciosa. "L’obiettivo primario del progetto - spiega l'amministrazione comunale - è la mitigazione del rischio frana attraverso soluzioni tecniche efficaci, integrate armoniosamente nel contesto paesaggistico e rispettose dell’ecosistema locale. Particolare attenzione è stata posta all’adozione di tecnologie sostenibili e a basso impatto ambientale. La soluzione progettuale adottata, prosegue l'amministrazione comunale, "ha previsto il rafforzamento del versante mediante l’installazione di una rete in aderenza in acciaio ad alta resistenza, operazione eseguita con l’ausilio di elicottero per garantire efficienza e sicurezza anche nelle aree più difficilmente accessibili. La rete è stata collegata alla parete rocciosa tramite funi in acciaio e ancoraggi in barre d’acciaio, garantendo una solida stabilizzazione del fronte e assicurando un sistema di contenimento efficace e duraturo".

"Questi lavori rappresentano un passo importante per la salvaguardia della viabilità locale e per la prevenzione dei fenomeni franosi, contribuendo al contempo alla valorizzazione e alla protezione del territorio di Casteldelci", chiosa l'amministrazione comunale.