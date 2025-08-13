Casteldelci, arriva un luminare della neurologia: incontro all'Eco Park con Antonello Bonci

All’Eco Park il 14 agosto consigli pratici per la salute del cervello e confronto con il pubblico

Giovedì 14 agosto alle ore 18:30, presso l’Eco Park di Casteldelci, si terrà un incontro dedicato al tema della prevenzione in neurologia. L’evento sarà condotto dal professor Antonello Bonci, ex docente di Neurologia alla California University di San Francisco e per dieci anni direttore scientifico dell’Istituto nazionale per lo studio delle droghe d’abuso presso il Dipartimento nazionale di Sanità pubblica degli Stati Uniti. Durante l’appuntamento, il professor Bonci illustrerà metodi e buone pratiche per prendersi cura del cervello e della salute attraverso semplici azioni di prevenzione. Seguirà uno spazio dedicato alle domande del pubblico, per favorire un confronto diretto e aperto. L’incontro è gratuito e aperto a tutti.