Casteldelci punta sul wellness: sabato una giornata tra sport, natura e territorio

Trekking, natura e socialità: a Casteldelci arriva l’Altaterra Wellness Day

Portare il movimento, la scoperta del territorio e la socialità nel cuore dell’Alta Valmarecchia. È questo lo spirito con cui Altaterra, associazione di promozione sociale attiva a Casteldelci nell’organizzazione di trekking ed eventi, propone per sabato 26 settembre l’Altaterra Wellness Day, una giornata dedicata al benessere e alla vita all’aria aperta. "L’appuntamento nasce dalla volontà di valorizzare Casteldelci attraverso esperienze che mettano insieme persone, natura, movimento e cultura, seguendo una formula che Altaterra ha già sperimentato nel corso dell’anno con diverse iniziative dedicate alla scoperta dei sentieri e della storia del territorio. L’Altaterra Wellness Day rappresenta quindi un nuovo tassello di questo percorso: una giornata pensata per vivere il territorio non soltanto attraverso il trekking, ma anche attraverso attività dedicate al benessere e alla cultura", spiegano dall'associazione. L’iniziativa si inserisce nel calendario della Wellness Week 2026, la settimana del movimento e dei sani stili di vita, in programma dal 23 al 30 settembre in Emilia-Romagna. Giunta alla sua undicesima edizione, la Wellness Week è promossa dalla Wellness Foundation e dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio dell’Università di Bologna e il sostegno di Technogym, e nasce con l’obiettivo di avvicinare persone di ogni età a uno stile di vita più sano e attivo. Nel 2026 la Wellness Week propone una vera e propria full immersion di sport, fitness e benessere, con iniziative dedicate al movimento indoor e all’aria aperta, alla sana alimentazione, al benessere psicofisico e alla cultura del wellness. L’edizione di quest’anno pone inoltre particolare attenzione alla partecipazione femminile all’attività fisica e sportiva, considerata dalla Wellness Foundation una priorità per la salute, la prevenzione e l’inclusione. All’interno di questo calendario di appuntamenti, l’Altaterra Wellness Day porterà la cultura del movimento nel territorio di Casteldelci, con una proposta pensata per unire attività fisica, scoperta del territorio e convivialità.

Il programma

Il programma prenderà il via alle 9, con un trekking guidato fino alle 11. Una prima parte della giornata pensata per immergersi nella natura di Casteldelci e vivere il paesaggio attraverso il movimento. Dalle 11.30 alle 12.30 spazio alla cultura con la visita al centro storico e alla Casa Museo Sandro Colarieti, mentre alle 13 sarà possibile fermarsi per un pranzo tipico a chilometro zero all’EcoPark di Casteldelci. Nel pomeriggio il programma continuerà all’aria aperta con una lezione di yoga e una sessione di cross training funzionale, completando una proposta che unisce attività fisica e benessere in un contesto naturale.