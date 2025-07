Casteldelci riscopre Nicola Gambetti: presentato il libro su vita e il suo misterioso lascito

Una serata all’Eco Park per raccontare, tra memoria e ricerca storica, la figura di un uomo dimenticato "ma straordinario"

Ieri (Venerdì 4 luglio) l'Eco Park di Casteldelci ha ospitato la presentazione del libro "Casa Gambetti – Nicola Guaritore, una vita per gli altri". L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Casteldelci, ha visto la partecipazione del Sindaco Fabiano Tonielli, che ha portato il saluto istituzionale sottolineando il valore culturale di progetti capaci di custodire e raccontare la storia di un territorio.



Il libro, frutto di oltre quattro anni di ricerca storica e archivistica, è stato realizzato da Simona Andreani, Lorenza Bonifazi, Alice Cesarini, Manlio Flenghi e Luciana Romanelli: "un lavoro corale- hanno spiegato gli autori - che intreccia fonti, testimonianze, ricordi e documenti, dando voce a una figura dimenticata ma straordinaria".

La serata, moderata dal professor Saul Fucili, ha registrato, secondo gli organizzatori, la partecipazione di 250 persone, e ha visto il prezioso contributo narrativo di Franco Baldoni e l’intervento del dottor Giancarlo Cerasoli, medico e autentica memoria storica del territorio. Numerose anche le autorità locali e della vallata presenti all’appuntamento.Il volume, pur configurandosi come una biografia, si sviluppa come un vero e proprio percorso storico, che non si limita a raccontare la vita di Nicola Gambetti (1832–1921), ma ricostruisce il contesto familiare, sociale e geografico in cui visse. Dal condottiero Uguccione della Faggiola, passando per la nobile casata dei Barbolani di Montauto, fino alla famiglia Gambetti e ai giorni nostri, con una testimonianza viva e toccante: un cammino affascinante, ricco di documenti, racconti e scoperte.Il libro si addentra anche in un tema rimasto nell’ombra per secoli: la scomparsa dell’ingente patrimonio di Nicola Gambetti, oggi stimato in decine di milioni di euro. Una vicenda che dona al volume i tratti di un giallo storico, carico di colpi di scena e rivelazioni sorprendenti.Al termine della serata sono state annunciate le prossime tappe del tour di presentazione, che attraverserà Emilia-Romagna, Toscana, Marche e San Marino. Si parte l'11 luglio da Sant'Agata Feltria, per poi proseguire il 19 a Badia Tedalda e il 25 luglio ritorno a Casteldelci.