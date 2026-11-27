Paese del benessere Casteldelci, sei nuovi defibrillatori sul territorio: in arrivo anche corsi gratuiti per i cittadini

I dispositivi si aggiungono a quello già presente nel capoluogo. Uno sarà portatile e accompagnerà le escursioni e gli eventi

Casteldelci rafforza la propria rete di sicurezza e prevenzione sanitaria con la presenza di altri sei defibrillatori, oltre a quelli già presenti, distribuiti sul territorio comunale, uno dei quali portatile che seguirà le associazioni che organizzano trekking ed escursioni in tutto il territorio e i numerosi eventi programmati.

"Un progetto realizzato attraverso diverse misure di finanziamento, che ha consentito di ampliare progressivamente la dotazione già presente nel capoluogo, dove era installato un primo dispositivo, con l'obiettivo di garantire una copertura più ampia possibile dell'intero territorio comunale", spiega l'assessore Costanzo Merla.

La distribuzione dei dispositivi è stata pensata tenendo conto delle caratteristiche di Casteldelci, dell'estensione del territorio e della presenza di luoghi e strutture particolarmente frequentati. Particolare attenzione è stata riservata alle strutture turistiche, agli spazi pubblici e alle aree come Eco Park che, soprattutto in determinati periodi dell'anno, registrano una maggiore presenza di residenti e visitatori.

"L'amministrazione comunale intende accompagnare la diffusione dei defibrillatori con un'azione concreta di sensibilizzazione e formazione della popolazione. Per questo saranno organizzati corsi gratuiti per imparare ad utilizzare i Dae e conoscere le principali manovre da mettere in atto in caso di arresto cardiaco tenuti in collaborazione col sottoscritto, in quanto Infermiere e qualificato direttore Blsd e istruttore Blsd Pediatrico Irc", aggiunge Merla.

L'iniziativa si inserisce all'interno del progetto "Casteldelci Paese del Benessere e della Salute", un programma, ricorda Merla, "di investimenti e interventi che punta a fare della tutela della salute, della prevenzione e della qualità della vita elementi centrali del futuro della comunità".

In questo percorso si colloca anche "Salute in dono", un progetto pensato per avvicinare i servizi sanitari alle persone, promuovere la prevenzione e favorire l'accesso a visite e prestazioni specialistiche attraverso la collaborazione e la disponibilità di professionisti che scelgono di mettere le proprie competenze a disposizione della comunità.

"Il programma prevede inoltre la realizzazione di un Centro dedicato alla salute, al benessere, alla prevenzione e alla formazione sanitaria, uno spazio che dovrà diventare un punto di riferimento non soltanto per i cittadini di Casteldelci, ma per l'intero territorio dell'Alta Valmarecchia. Un progetto che intende integrare servizi, attività di prevenzione, iniziative di educazione alla salute e occasioni di formazione, con l'obiettivo di sviluppare una cultura della salute che non si limiti alla cura della malattia, ma metta al centro la prevenzione e il benessere delle persone", argomenta l'assessore.

"Avere un defibrillatore nelle vicinanze può fare la differenza, ma non basta, è altrettanto importante che le persone sappiano riconoscerne l'utilità e non abbiano timore di utilizzarlo. In caso di arresto cardiaco, intervenire tempestivamente può salvare una vita. Per questo abbiamo voluto affiancare alla distribuzione dei dispositivi un percorso di formazione gratuito rivolto alla popolazione. Questo intervento rappresenta una parte di un progetto molto più ampio. Con Casteldelci Paese del Benessere e della Salute stiamo costruendo un programma di investimenti che guarda alla salute in maniera integrata: dalla disponibilità dei servizi alla prevenzione, dalla formazione alla diffusione di una maggiore consapevolezza tra i cittadini. Vogliamo che Casteldelci diventi un luogo nel quale la salute non sia soltanto un servizio da cercare quando si presenta un problema, ma un valore da coltivare quotidianamente. La rete dei defibrillatori, Salute in Dono e il futuro Centro Valsenatello vanno esattamente in questa direzione. È un investimento sulle persone, sulla qualità della vita e sul futuro della nostra comunità", le riflessioni di Costanzo Merla, anche a nome dell'amministrazione comunale.