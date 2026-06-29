Casteldelci, spettacolo e agonismo alla gara ciclistica Memorial Stefano Magni tra caldo e sfide

Circuito di 50 km su quattro giri con partenza da La Giardiniera e spettacolare arrivo in salita nel borgo di Casteldelci

Nonostante le temperature elevate, Casteldelci ha accolto con entusiasmo l'undicesima edizione del Memorial Stefano Magni, manifestazione ciclistica riservata agli amatori che ha richiamato atleti provenienti da diverse regioni d'Italia. La competizione si è svolta su un circuito ondulato di 50 chilometri complessivi, ricavato su quattro giri con partenza dalla località La Giardiniera e conclusione con l'impegnativo arrivo in salita nel suggestivo borgo di Casteldelci, un finale particolarmente adatto agli scalatori. Sono stati 80 i cicloamatori che hanno preso il via, divisi nelle due tradizionali partenze. In entrambe le gare il successo si è deciso con uno sprint ristretto tra tre o quattro atleti, a conferma dell'equilibrio e dell'elevato livello agonistico della manifestazione.

Nella prima prova, scattata alle 8.30 e riservata alle categorie Super Gentleman A e B, Donne, Gentleman A e B, il successo assoluto è andato a Manuel Biserna della ASD C.V.B.R., autore di una prova brillante conclusa con lo spunto vincente negli ultimi metri.

La seconda partenza, alle ore 10, ha visto confrontarsi le categorie Junior, Senior A e B, Veterani A e B. Ad imporsi è stato Francesco Zandri della ASD Torello, che ha conquistato la vittoria assoluta al termine di una gara combattuta fino al traguardo.

L'undicesimo Memorial Stefano Magni si conferma così uno degli appuntamenti più apprezzati del calendario amatoriale, capace di unire agonismo, spettacolo e la valorizzazione del territorio dell'Alta Valmarecchia, offrendo ai partecipanti un percorso tecnico e panoramico che ogni anno richiama un numero crescente di appassionati.