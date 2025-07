Casteldelci, un libro per riscoprire il guaritore Nicola Gambetti: la presentazione all'Eco Park

Presentazione del libro "Casa Gambetti. Nicola guaritore, una vita per gli altri", frutto di una ricerca storica durata oltre quattro anni

C'è attesa in Alta Valmarecchia per la prima presentazione ufficiale del libro "Casa Gambetti. Nicola guaritore, una vita per gli altri", in programma alle 18 di venerdì 4 luglio 2025, all'Eco Park di Casteldelci.

Scritto da Simona Andreani, Lorenza Bonifazi, Alice Cesarini, Manlio Flenghi e Luciana Romanelli e frutto di una ricerca durata oltre 4 anni, il libro rappresenta un’opera inedita e ricca di contenuti storici, che svela aspetti fino a oggi nascosti della vita di Nicola Gambetti, guaritore istruito dell’Appennino tosco-romagnolo vissuto tra il 1832 e il 1921, e delle sue origini familiari.

Venerdì 4 luglio è in programma, prima della presentazione, un'escursione a Monterotondo, luogo simbolico della vita di Gambetti (partenza da Villa di Fragheto alle 15.45).