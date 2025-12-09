Caterina Guzzanti racconta il paradosso della coppia a teatro a Bellaria

Lo spettacolo "Secondo lei" venerdì 12 dicembre alle 21 al Cinema Teatro Astra

Una storia che invita a riflettere su come la società condizioni le donne e gli uomini nelle loro scelte fondamentali e nei loro legami più intimi. Sul palco del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina venerdì 12 dicembre (ore 21) è di scena Caterina Guzzanti, insieme a Federico Vigorito, in "Secondo lei", una narrazione delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti all’interno di una coppia.

Col suo primo testo di prosa e la sua prima regia, Caterina Guzzanti affronta un tema universale e su cui il dibattito oggi è più aperto e vivo che mai. Secondo lei è uno spettacolo sulla fragilità: un lungo, intimo, delicato flusso di pensiero dal punto di vista femminile. Al centro una profonda riflessione sulla giustezza della coppia a tutti i costi.

L’amore idealizzato come luogo sicuro e salubre diventa negazione quotidiana e sistematica del bisogno e del desiderio altrui: un silenzioso campo di battaglia in cui fraintendimenti e necessità affondano goffamente in un pantano di aspettative tradite e promesse disattese, mentre il solo imbarazzante desiderio sarebbe quello di essere capiti, accettati e perdonati. Secondo lei è una storia sulla crisi tanto del maschio quanto della femmina, nella quale dolore e ironia convivono nel paradosso della coppia, in cui ognuno riconoscerà tante storie.

Secondo lei è una voce in attesa di “secondo lui”. Nel frattempo, si arrangia con quel poco che le è dato sapere, secondo lei.