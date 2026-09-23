Cattolica, 55.000 euro per aiutare le famiglie a sostenere i costi della mensa scolastica

Le domande potranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 2 novembre 2026

Torna anche per l’anno scolastico 2026/2027 il bando del Comune di Cattolica per la concessione di agevolazioni straordinarie a sostegno delle famiglie che usufruiscono del servizio di mensa scolastica. L’Amministrazione comunale conferma uno stanziamento complessivo di 55mila euro destinato a sostenere i nuclei familiari nell’accesso al servizio. Le domande potranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 2 novembre 2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso lo Sportello del Comune. Il bando è rivolto ai nuclei familiari residenti nel Comune di Cattolica, con Isee fino a 18mila euro e con bambini iscritti e frequentanti le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Cattolica che usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica e risultano in possesso dei requisiti previsti. “Confermiamo anche quest’anno uno stanziamento di 55mila euro per sostenere concretamente le famiglie nell’accesso al servizio di mensa scolastica – sottolinea l’Assessore ai Servizi socio-sanitari Nicola Romeo –. Si tratta di un aiuto importante, soprattutto per i nuclei che si trovano in maggiore difficoltà, e di una misura con cui continuiamo a rendere più accessibili i servizi scolastici. La mensa rappresenta infatti non solo un supporto fondamentale nell’organizzazione quotidiana delle famiglie, ma anche un momento di socialità e condivisione per bambini e bambine”.