Cattolica, 9 nuove telecamere: gli occhi elettronici sulla città diventano 87

Il costo delle nuove telecamere è di 250mila euro, di cui 175mila finanziati dal Ministero

Con 9 nuove telecamere a Cattolica, tra targa system e apparecchi di videosorveglianza, salirà a 87 il numero di occhi elettronici che presidieranno l territorio. Lo annuncia l'amministrazione comunale. Il costo delle nuove telecamere è di 250mila euro, di cui 175mila finanziati dal Ministero, mentre gli altri 75mila sono a carico del Comune. L’investimento complessivo è stato approvato con l’ultima variazione di bilancio dello scorso consiglio comunale del 26 febbraio.

Le aree oggetto di installazione di nuove infrastrutture digitali sono: nell'area sud, controllo targhe e transiti su via Irma Bandiera e via Garibaldi; nell'area nord, controllo targhe e transiti su via Emilia Romagna e videosorveglianza su via Torconca; nell'area Ovest videosorveglianza su via Toscanini e Largo Strauss.

Il nuovo sistema sarà gestito dal Comando della Polizia Locale di Cattolica e dai servizi digitali dell'ente e sarà interoperabile con altre forze dell'ordine. Attualmente il sistema di videosorveglianza opera in convenzione con l'arma dei Carabinieri e la Polizia Stradale. Per il controllo targhe e transiti i dispositivi saranno collegati alla Rete Interforze del Ministero dell’Interno, garantendo un immediato scambio di dati con le autorità competenti; con possibilità di estendere il sistema anche ad altre forze dell'ordine.