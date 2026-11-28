Il villaggio di Natale Cattolica accende il "Bosco di Luce": al via la magia del Natale

Il 6 dicembre l'accensione dell'abete in piazza Nettuno

Oggi pomeriggio a Cattolica sono state accese le luminarie del "Bosco di luce", il villaggio di Natale di Cattolica: gli Chalet taste, le dieci casette del gusto, le due serre, una in via Bovio e l’altra in Piazza Mercato, dove saranno ospitate letture, laboratori per bambini e momenti di confronto e “Il Mercato del Gusto” al Mercato coperto con il suo ciclo di appuntamenti in programma il 28 novembre e il 5, 12 e 19 dicembre. Degustazioni, dimostrazioni, approfondimenti e show cooking accompagneranno il pubblico alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali: dalla piadina romagnola alla pasta delle feste, fino alle specialità della tradizione. L'iniziativa sarà realizzata anche in collaborazione con Casa Artusi e le Mariette, realtà impegnate nella valorizzazione della cultura gastronomica e della cucina domestica italiana. Prossimo appuntamento del Bosco di Luce, l'accensione dell'abete in piazza Nettuno domenica 6 dicembre, alle ore 17. Un momento di festa per tutta la città.