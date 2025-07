Cattolica accoglie oltre 50 tra studenti e studentesse dall'Inghilterra

La proposta prevedeva un tirocinio di formazione artistica al centro LaVoratorio e uno sportivo allo stadio Calbi

Cattolica, centro di riferimento per scambi culturali per studenti e studentesse stranieri. Dopo le 3mila presenze dello scorso anno, anche il 2025 conferma la Regina come destinazione ideale per scambi culturali e soggiorni di studi dall’estero. Questo mese Cattolica è tornata a ospitare un gruppo di oltre 50 studenti e studentesse provenienti dall’Inghilterra (Yorkshire) nell’ambito del progetto “Turing Scheme” che ha sostituito l’Erasmus dopo la Brexit. Una ventina sono alunne dell’ultimo anno di un liceo artistico mentre gli altri frequentano un istituto sportivo. A Cattolica le prime hanno potuto fare un tirocinio al LaVoratorio di educazione all’immagine, centro di eccellenza di formazione e creazione artistica della città. In cattedra, per le lezioni di performing art, la responsabile del LaVoratorio Valeria Belemmi e la atelierista Filomena Galvani. Nei giorni di soggiorno, le giovani aspiranti artiste hanno realizzato diversi lavori che hanno donato alla città e con i quali l’Amministrazione comunale ha allestito la mostra dal titolo “Ciao, Cattolica!” visitabile tutti i giorni dalle ore 9 alle 18.30.

Il gruppo degli sportivi ha invece fatto base allo stadio Calbi dove si sono dedicati ad attività ludico-motorie. Per tutti e tutte, il soggiorno a Cattolica è stato un importante momento di arricchimento personale e professionale.

“Cattolica dimostra sempre di più di poter offrire opportunità preziose e di alto profilo su diversi settori sul fronte degli scambi internazionali di studio e del turismo culturale nell’arco di tutto l’anno – spiegano il Vice sindaco e Assessore alle politiche educative Federico Vaccarini e l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci -. Sono stati due gemellaggi molto belli, uno artistico e l’altro sportivo. Le studentesse hanno potuto conoscere il LaVoratorio che è un unicum nel suo genere, un centro di produzione e ideazione artistica di alta qualità. Il gruppo sportivo ha avuto a disposizione una struttura eccellente come il nostro stadio Calbi, ormai da anni un punto di riferimento sportivo nel quale ospitiamo clinic delle maggiori società di calcio e non solo. Siamo certi che l’esperienza a Cattolica contribuirà in modo significativo sul percorso di studi e professionale dei nostri giovani ospiti stranieri”.

Promotore e responsabile del soggiorno, per il gruppo Ferretti Hotels, è Piero Lerede: “Solo quest’ultimo gruppo ha contato oltre 100 studenti e studentesse inglesi, di cui la metà a Cattolica. Ma questi scambi avvengono nel corso di tutto l’anno e sono un’occasione importante per far conoscere il nostro territorio con le sue strutture e i servizi. E ogni volta abbiamo sempre degli ottimi riscontri da parte dei nostri ospiti”.

“I soggiorni a Cattolica vengono pensati su “misura” e facciamo in modo di creare attività che possano essere compatibili con il ciclo di studi dei ragazzi e delle ragazze che vengono in città – precisa la dirigente al turismo Claudia Rufer -. È stato anche questo un bellissimo scambio culturale. Abbiamo ricevuto il gruppo a Palazzo del Turismo, abbiamo raccontato la città, allestito la mostra con i lavori della classe di arte e abbiamo colto l’occasione per far visionare agli studenti la versione inglese del nostro portale turistico”.