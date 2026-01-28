Cattolica, al cineforum lo sguardo umano sul Covid: proiezione di “Quel che resta”

Il film ripercorre l’esperienza di un gruppo di cittadini attivi durante il lockdown

Un appuntamento speciale al cineforum di Cattolica, giovedì 29 gennaio 2026 dalle ore 20.30, al Salone Snaporaz. Sarà infatti proiettato “Quel che resta” di Giampaolo Bigoli e a seguire dialogo con Fabio Cola, psicologo consulente e formatore, Gianpaolo Bigoli, autore e regista e Mariachiara Illica Magrini, autrice.

Il film ripercorre l’esperienza di un gruppo di cittadini attivi durante il lockdown del marzo 2020 a Parma: un’iniziativa nata dal desiderio di raccogliere e restituire alle famiglie gli oggetti personali delle vittime del Covid rimasti negli ospedali. Una scelta profondamente umana che porta al centro dell’attenzione la domanda più autentica: cosa resta alle persone quando tutto il resto viene meno? Attraverso il viaggio degli oggetti – fotografie, quaderni, piccoli effetti quotidiani – la pellicola diventa un racconto corale su memoria, dignità, legami e sul bisogno, profondamente condiviso, di trovare un modo per restare comunità anche dentro l’esperienza della perdita.

Ingresso gratuito, con iscrizione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni: 0541.961260 – 351.9716448 - [email protected]. Orari di contatto: lunedì, giovedì, venerdì: 09.00 –12.00; martedì, mercoledì: 15.30 –18.30.