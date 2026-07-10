Cattolica, al MystFest arrivano Fagnani e Ciabatti: una serata tra cronaca nera e letteratura

La giornata si apre con il dietro le quinte del podcast investigativo “Dentro il caso” e si chiude con la proclamazione del vincitore del 53° Premio Gran Giallo città di Cattolica

Per la sua penultima giornata, sabato 11 luglio, il MystFest propone un programma incentrato sul racconto investigativo in tutte le sue forme, dal podcast alla cronaca, dalla letteratura al cinema, mantenendo al centro il tema dell’edizione, Tutta la verità (o almeno quella che ci serve).

Alle ore 18, all’Altamarea Beach Village 103/110, appuntamento con Dentro il caso. Tutte le verità di un podcast di culto. Negli ultimi anni nessun mezzo ha rivoluzionato il racconto del true crime quanto il podcast e, allo stesso tempo, nessun genere ha conquistato le classifiche dell'ascolto come il crime, affermandosi come uno dei fenomeni più popolari del panorama audio. Ma in un mercato sempre più ricco di proposte, cosa serve per trasformare un podcast in un titolo di culto? A questa domanda proveranno a rispondere Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, il giornalista e il criminologo che firmano, per OnePodcast, il successo di Dentro il caso e di molti altri podcast tra i più ascoltati degli ultimi anni. Maisano e Orlandi accompagneranno il pubblico dietro le quinte della realizzazione di un podcast, entrando nella sua "sala macchine": dalla scelta delle storie all'analisi delle fonti, dal lavoro di ricerca alla costruzione del racconto, fino alle verità che emergono nel corso dell'indagine.

Alla conversazione parteciperanno anche Antonio Visca, direttore OnePodcast e l’autrice Silvia Righini, per un confronto che porterà il pubblico dietro le quinte della produzione di uno dei format più seguiti del genere. Dalla scelta delle storie al lavoro sulle fonti, fino alla costruzione narrativa, l’incontro racconterà come nasce un podcast investigativo e cosa lo rende un prodotto di successo.

Protagoniste della serata (ore 21.00, piazza 1° Maggio), due delle voci più autorevoli della narrativa e del giornalismo italiano per un appuntamento dedicato al racconto del male e alle storie che attraversano la realtà più oscura. Francesca Fagnani e Teresa Ciabatti per la prima volta si confronteranno pubblicamente a partire dai loro ultimi libri, in un dialogo che intreccia cronaca, letteratura e immaginario contemporaneo. Le due autrici saliranno sul palco per La verità del male, un incontro che mette a confronto Mala. Roma criminale (SEM Editore), in cui Francesca Fagnani ricostruisce l'omicidio del capo ultras laziale e boss del narcotraffico romano Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, restituendo il ritratto di una Roma in cui violenza, potere e criminalità si intrecciano con la vita quotidiana della città, con Donnaregina (Mondadori), in cui Teresa Ciabatti, finalista al Premio Strega 2026, parte invece dall'incontro con il boss della camorra Giuseppe Misso per costruire un romanzo che attraversa memoria, famiglia, identità e senso di inadeguatezza.

La serata vedrà anche la proclamazione del vincitore del 53° Premio Gran Giallo città di Cattolica, un racconto selezionato tra un centinaio di lavori dalla giuria composta da Gabriella Genisi, Barbara Perna, Piergiorgio Nicolazzini, Carlo Lucarelli, oltre a Franco Forte, direttore de Il Giallo Mondadori e Simonetta Salvetti, direttrice del festival fino al 2025, presidente di giuria. Il racconto vincitore verrà pubblicato nella collana Il Giallo Mondadori.

A chiudere il programma della giornata, a mezzanotte al Salone Snaporaz, sarà la proiezione di Ultimo schiaffo di Matteo Oleotto, alla presenza del regista. Ambientato in un borgo di montagna durante un insolito Natale, il film racconta una vicenda dai toni grotteschi, una dark comedy tra marginalità sociale e improvvisi sconvolgimenti della vita quotidiana.



Marco Maisano

È giornalista, inviato, conduttore televisivo, autore di podcast. Ha lavorato come inviato per programmi come Le Iene e Nemo – Nessuno escluso, prima di debuttare alla conduzione nel 2019 con Piacere Maisano su TV8. Dal 2023 è inviato della trasmissione Report di Rai3. Per OnePodcast ha realizzato numerosi podcast di successo, tra cui The Italian Job, Fantasma – Il caso Unabomber (che ha contribuito alla riapertura delle indagini a 16 anni dagli ultimi attentati), L’isola che non c’era – La favola nera del Forteto, American Dream – La vera storia di Raffaello Follieri e Dentro il caso.

Edoardo Orlandi

È criminologo e autore per OnePodcast. Ha firmato il podcast Il Mostro di Firenze e, insieme a Marco Maisano, ha realizzato L’isola che non c’era – La favola nera del Forteto e Dentro il caso. È inoltre coautore, con Eugenio Nocciolini, del libro Nessuno. Voci nella storia del Mostro di Firenze (Giunti, 2024), tratto dall’omonimo podcast Nessuno – Il Mostro di Firenze.



Silvia Righini

Autrice televisiva e podcaster. In televisione ha collaborato a numerosi programmi tra cui Stasera c’è Cattelan e il Dopofestival con Alessandro Cattelan, Insider di Roberto Saviano, L’assedio di Daria Bignardi e Danza con me di Roberto Bolle. Ha lavorato per diversi anni con Radio24 e Radio Capital. Nel mondo del podcast ha firmato progetti come Due volte che sono morto e A cosa servono i Russi di Paolo Nori, oltre a Quante scene di Francesco Mandelli. Partecipa inoltre come autrice e voce ai podcast Supernova di Alessandro Cattelan e Parlarne tra amici. Il podcast di libri di Daria Bignardi.



Antonio Visca

Ha lavorato in Disney, Mediaset e Sky; ha diretto Telefilm Magazine e Telefilm Festival, prodotto programmi per Paramount, RTI e Universal, è stato consulente di All Music. Ha portato Ciao Darwin in Cina e lavorato con Atari, Sony Playstation, Nippon Animation, Aardman, Summit Entertainment e tanti altri. Da 10 anni conduce No Spoiler su Radio Deejay e nel 2022 all’interno del gruppo GEDI ha creato OnePodcast, che dirige.



Francesca Fagnani

Francesca Fagnani è giornalista, autrice e conduttrice televisiva. È ideatrice e volto di Belve, il programma di Rai 2 diventato uno dei format più riconoscibili della televisione italiana, da cui nel 2025 è nato lo spin-off Belve Crime, dedicato ai grandi casi di cronaca nera. Nel corso della sua carriera si è distinta per il giornalismo d'inchiesta, collaborando con Giovanni Minoli e debuttando nel 2010 ad Annozero, il programma di Michele Santoro. Nel 2018 ha condotto Il prezzo, dedicato alla criminalità mafiosa. È autrice del libro-inchiesta Mala. Roma criminale (SEM), sulla criminalità organizzata nella Capitale, i cui diritti sono stati acquisiti da Fremantle per la realizzazione di un film e di una serie televisiva.



Teresa Ciabatti

Teresa Ciabatti è scrittrice e sceneggiatrice. La più amata (Mondadori) è stata finalista Premio Strega 2017, Sembrava bellezza (Mondadori), nella dozzina del Premio Strega 2021 e finalista del Premio Strega 2026 con Donnaregina (Mondadori, 2025). Collabora con Il Corriere della Sera e altre testate e ha curato per Solferino la collana di esordi I Pavoni.



Il MystFest è organizzato dal Comune di Cattolica, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.



