Cattolica, al Teatro della Regina va in scena Romeo e Giulietta con il Balletto di Milano

L'opera firmata da Federico Veratti (coreografia e costumi) e Marco Pesta (scenografia)

Sabato 7 marzo (inizio ore 21) il Balletto di Milano porta sul palcoscenico del Teatro della Regina "Romeo e Giulietta", la versione del grande classico della danza firmata da Federico Veratti (coreografia e costumi) e Marco Pesta (scenografia).

L’azione coreografica si dispiega in un susseguirsi di intensi pas de deux e trascinanti danze d’insieme, intrecciando virtuosismi della tradizione classica e suggestioni contemporanee. Un linguaggio coreutico ricco e sfaccettato che ripercorre con fedeltà e forza narrativa la vicenda dei due giovani amanti, esaltandone la profondità emotiva.

Nei ruoli dei protagonisti, Annarita Maestri e Mattia Imperatore accompagnano il pubblico in un racconto che va dalla freschezza e dall’innocenza della scoperta dell’amore alla drammaticità degli eventi finali, rivelando intensa sensibilità artistica e qualità interpretative di raro spessore.

Accanto a loro, Sinthya Pezzoli dà vita a una balia tenera e premurosa, Jack Farren tratteggia un Mercuzio brillante e vivace, mentre Gianmarco Damiani interpreta con carisma uno spavaldo e determinato Tebaldo.

Balletto di Milano – Ambasciatore della danza italiana nel mondo, il Balletto di Milano è riconosciuto tra le compagnie di maggior prestigio del panorama nazionale. Fondato nel 1980 da Aldo Masella e Renata Bestetti, dal 1998 è diretto da Carlo Pesta, sotto la cui guida ha consolidato identità artistica e proiezione internazionale, collaborando con coreografi e protagonisti di fama mondiale.

La compagnia si distingue per un nucleo stabile di danzatori formati nelle più autorevoli scuole e accademie internazionali e per un repertorio ampio ed esclusivo che spazia dal neoclassico al contemporaneo, con produzioni apprezzate per qualità tecnica, eleganza stilistica e forza narrativa.

In Italia il Balletto di Milano collabora con i più prestigiosi teatri, fondazioni liriche e festival, raccogliendo costanti consensi di pubblico e critica. È stata la prima compagnia italiana a esibirsi al Teatro Bolshoi e continua a essere applaudita sui più importanti palcoscenici internazionali, dall’Inghilterra all’Irlanda, dalla Svizzera alla Spagna, dalla Francia alla Germania, fino a Marocco, Egitto, Russia, Estonia, Lituania, Lettonia e Norvegia.

L’attività del Balletto di Milano è riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura, da Regione Lombardia e dal Comune di Milano.