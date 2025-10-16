Cattolica, al via bonifica e messa in sicurezza del Tavollo

"Monitorare i torrenti della città e tenerli puliti, compito che facciamo con scrupolo", evidenzia l'assessore Uguccioni

Dopo i torrenti Ventena e Conca, sono partiti i lavori di bonifica e messa in sicurezza del Tavollo. Proseguono quindi gli interventi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna sui corsi d’acqua di Cattolica. “Monitorare e tenere puliti i torrenti della città è un compito che osserviamo sempre con grande scrupolo – commenta l’assessore Alessandro Uguccioni -. Ringrazio l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna per il grande lavoro che sta facendo per Cattolica. Abbiamo quattro corsi d’acqua in pochi chilometri quadrati di territorio. Per la nostra realtà, la cura dei loro alvei è prioritaria alla luce anche del cambiamento climatico e delle caratteristiche delle piogge, rovesci solitamente sempre più intensi e abbondanti. Con queste bonifiche si interviene in via preventiva a tutela dei cittadini e del territorio”.