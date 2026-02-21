Cattolica, al via nuovo piano asfaltature: "In via Francesca da Rimini non abbatteremo alberi"

Assessore Uguccioni: "Altri tasselli del grande piano di manutenzione che abbiamo cominciato col nostro mandato”

Prosegue il piano di manutenzione straordinaria di riqualificazione, asfaltature e messa in sicurezza di strade e infrastrutture di Cattolica. La Giunta ha dato il via libera alla nuova tranche di interventi che interesseranno aree strategiche della città come le vie Milano, Ricci, Pàntano, dei Gelsi, Francesca da Rimini e piazzale Miglioli.

“Stiamo per entrare nel vivo del restyling e rifacimento di altre aree di Cattolica che richiedevano da tempo interventi strutturali - commenta l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – Altri tasselli del grande piano di manutenzione che abbiamo cominciato col nostro mandato”.

In dettaglio, via Milano sarà interessata da lavori di asfaltatura nel punto con più criticità tra via del Prete e la ferrovia. Al via il rifacimento di marciapiedi e asfalti in via Ricci, mentre in via Pàntano, a monte della ferrovia, si procederà alla realizzazione di un attraversamento pedonale, richiesto da anni dai residenti. Riqualificazione e messa in sicurezza di via dei Gelsi, asse fondamentale di collegamento tra il popoloso quartiere Macanno e via Luciona, nella zona industriale. Dopo anni di attesa, si interverrà con un restyling di piazzale Miglioli, davanti alla caserma dei carabinieri. Si torna infine in via Francesca da Rimini dove è in programma il rifacimento del manto stradale ammalorato dalle radici dei pini. “Non verrà abbattuto nessun albero – spiega l’assessore Uguccioni – si ripristinerà il fondo stradale e verrà steso il tappeto d’usura”.