Cattolica, alcolici in vetro vietati di notte per contrastare il degrado

L'ordinanza entra in vigore oggi (7 agosto) per 30 giorni

Niente vendita per asporto di bevande in vetro nelle ore notturne a tutela di sicurezza e decoro: a Cattolica è in vigore da oggi (7 agosto) l’ordinanza della sindaca Foronchi con cui si introduce, per un periodo di 30 giorni, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in contenitori di vetro e di qualsiasi altra bevanda in vetro dalle 22 alle 6, nell'area compresa tra la ferrovia e il mare e nei parchi pubblici cittadini. Il provvedimento vieta inoltre l'abbandono di bottiglie e contenitori in vetro nelle aree interessate.

“Un’ordinanza finalizzata a prevenire situazioni di degrado urbano, tutelare la sicurezza e il decoro della città e limitare il consumo di alcolici nelle ore notturne, con particolare attenzione ai fenomeni di acquisto e consumo da parte di gruppi di giovani e minorenni oltre gli orari consentiti – spiega la sindaca – L’obiettivo è ridurre l'abbandono di bottiglie e vetri sulle aree pubbliche, preservando la qualità degli spazi urbani e la sicurezza di cittadini e visitatori. Le misure sono state adottate anche a seguito delle valutazioni condivise con il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, delle segnalazioni della Polizia Locale e in condivisione con le associazioni di categoria e le forze dell’ordine ordine del territorio, Guardia di finanza, Capitaneria di Porto e Carabinieri. Per noi la sicurezza è una priorità e continuiamo a lavorare per garantirla nella nostra città e territorio”. Per le violazioni sono previste sanzioni amministrative (da 25 a 500 euro) e, nei casi di reiterata inosservanza da parte degli esercizi e dei cittadini, potranno essere applicati ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.