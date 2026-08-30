Cattolica, Anagrafe e orari degli uffici: il Comune replica alle accuse di immobilismo

L’Amministrazione chiarisce le scelte organizzative: nuovo dipendente in servizio dal 15 giugno e servizi essenziali garantiti anche durante la rimodulazione degli orari

L’Amministrazione comunale di Cattolica interviene sulla questione relativa all’organizzazione degli uffici dell’Anagrafe e alle recenti modifiche temporanee degli orari di apertura, in risposta alle dichiarazioni del consigliere Cecchini. Al centro del confronto ci sono le assunzioni effettuate, l’esito della precedente procedura di mobilità e le modalità adottate per garantire la continuità dei servizi ai cittadini.

Le dichiarazioni

L’Amministrazione comunale sottolinea come il riconoscimento delle esigenze della struttura comunale e l’erogazione di servizi efficienti ai cittadini rappresentino gli obiettivi alla base delle scelte organizzative adottate. In questo contesto, vengono contestate le ricostruzioni del consigliere Cecchini, ritenute parziali rispetto alla situazione degli uffici.

In particolare, viene precisato che, dopo l’esito della procedura di mobilità, è stato predisposto un concorso pubblico che ha portato all’assunzione di un nuovo dipendente, in servizio presso gli uffici dell’Anagrafe dal 15 giugno.

La precedente procedura di mobilità è stata gestita da una commissione giudicatrice, organo tecnico e terzo, che ha valutato i candidati sulla base di criteri di merito. L’esito negativo della procedura non ha determinato un arresto del piano assunzionale, al quale è seguito il concorso pubblico.

Per quanto riguarda gli orari degli uffici, l’adeguamento temporaneo previsto dal 10 agosto all’11 settembre viene indicato come una misura organizzativa adottata per garantire la continuità dei servizi. Sono rimasti assicurati i servizi essenziali, le urgenze e l’apertura mattutina degli sportelli, insieme all’utilizzo dei canali digitali.

L’Amministrazione evidenzia quindi l’assunzione del nuovo dipendente e le misure organizzative adottate come elementi a supporto dell’attività svolta per garantire il funzionamento degli uffici e la continuità dei servizi alla cittadinanza.

La linea dell’Amministrazione Foronchi viene infine ricondotta alla prosecuzione del piano organizzativo e assunzionale, con l’obiettivo di assicurare il funzionamento della macchina comunale e la qualità dei servizi rivolti ai cittadini.