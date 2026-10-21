Cattolica, apre il primo Ufficio di prossimità della provincia: la Giustizia più vicina ai cittadini

Lo sportello offrirà assistenza gratuita per amministrazioni di sostegno e pratiche giudiziarie, senza doversi recare in Tribunale, con particolare attenzione alle persone più fragili

Dalla richiesta di nomina di un amministratore di sostegno alle autorizzazioni del giudice tutelare, curatele e altre pratiche di volontaria giurisdizione, senza dover recarsi in Tribunale. Una Giustizia più vicina ai cittadini con l’Ufficio di prossimità, il primo sportello informativo della provincia che apre i battenti a Cattolica, nella sede del Comune, al piano terra di palazzo Mancini. Il nuovo punto di riferimento per rendere più accessibili e semplici i rapporti fra sistema giudiziario e cittadini inaugurerà il prossimo lunedì 26 ottobre, alle ore 10, con una cerimonia a cui saranno presenti, insieme con la Sindaca Franca Foronchi e gli Assessori alla legalità Claudia Gabellini e ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo, la presidente del Tribunale di Rimini Monica Galassi, rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, altre autorità civili e forze dell’ordine. “L’apertura di questo presidio della Giustizia è un risultato concreto nel percorso di avvicinamento del sistema giudiziario ai cittadini – affermano la Sindaca Foronchi e gli Assessori Gabellini e Romeo – Consentire un accesso più semplice a questi servizi significa poter permettere a tutti di esercitare i propri diritti, riducendo le disuguaglianze territoriali, sociali ed economiche. Un vero sostegno soprattutto per le persone più fragili, che spesso incontrano maggiori difficoltà nel rapporto con la pubblica amministrazione. Come Comune abbiamo messo a disposizione spazi, risorse e professionalità per garantire un servizio puntuale ed efficiente”.

La realizzazione dell’Ufficio di Prossimità rientra in un progetto più ampio, finanziato dall’Unione europea mediante il Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, coordinato dal Ministero della Giustizia sull’intero territorio nazionale. Nello specifico, l’Ufficio di Prossimità di Cattolica è stato attivato in collaborazione con la Regione: un ruolo fondamentale è stato ricoperto dalla collaborazione tra Tribunale e uffici comunali, oltre alla partecipazione di ASP Parma.

Dopo l’inaugurazione, l’ufficio opererà su appuntamento e sarà disponibile per il rilascio di informazioni, assistenza e gestione di pratiche di volontaria giurisdizione destinate al Tribunale. Sarà inoltre possibile ricevere un orientamento gratuito sulle amministrazioni di sostegno, oltre che depositare telematicamente la relativa documentazione.

Il progetto punta a sostenere anziani, persone con disabilità, cittadine e cittadini con bassa alfabetizzazione digitale, che spesso incontrano maggiori difficoltà nel raggiungere gli uffici giudiziari o nell'utilizzare moduli digitali.