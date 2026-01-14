Cattolica, aumentano i contributi alle famiglie per la mensa scolastica

"Investimento significativo che conferma la nostra attenzione verso il diritto allo studio, l’equità sociale", spiega l'assessore Romeo

Circa 60mila euro di contributo comunale per la mensa scolastica a sostegno di 103 bambini e bambine e delle loro famiglie di Cattolica. "Un aumento di risorse e di beneficiari rispetto all’anno precedente in cui si era messo in campo un investimento pari a 55mila euro per 93 alunni e alunne della primaria: cresce il nostro impegno sul fronte dei contributi per la mensa scolastica", spiega l'amministrazione comunale cattolichina.

“Si tratta di un investimento significativo che conferma la nostra attenzione verso il diritto allo studio, l’equità sociale e il sostegno alle famiglie – commenta l’assessore Nicola Romeo – Il fondo, già significativamente incrementato negli anni precedenti, risultava per quest'anno non sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute. Dato che il costo dei servizi educativi rappresenta una voce importante nei bilanci delle famiglie con figli, ci siamo impegnati a reperire ulteriori risorse così da poter soddisfare tutte le domande presentate. Questo ulteriore impegno economico va nella direzione di fornire un concreto sostegno alla genitorialità per quanto riguarda la compatibilità lavoro-famiglie e ai bambini e bambine dato che la mensa è un momento educativo importante di condivisione, relazione e socialità”.