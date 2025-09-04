Altarimini

Cattolica, avanza progettazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco

"L'intervento per la nuova caserma non è più prorogabile", dice la sindaca Foronchi

04 settembre 2025 13:50
Cattolica, avanza progettazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco - La sindaca in visita alla stazione di Cattolica
La sindaca in visita alla stazione di Cattolica
Avanza la progettazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Cattolica, che sorgerà in zona artigianale. È quanto emerso dall'incontro di questa mattina tra la sindaca Franca Foronchi, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e l'architetto responsabile del progetto. L'incontro si è tenuto nell'attuale sede della stazione dei Vigili del Fuoco di Cattolica.

"Abbiamo visitato l’attuale sede e preso atto di esigenze che chiedono un intervento non più prorogabile. Il lavoro del corpo dei vigili del fuoco è di fondamentale importanza per tutti noi e deve essere sempre sostenuto e valorizzato. Ho colto l’occasione per rivolgere di nuovo un grazie di cuore a tutti i vigili che svolgono un lavoro spesso pericoloso, anche a rischio della propria vita, per tutelare l’incolumità di tutti i cittadini e turisti”, le parole della prima cittadina cattolichina.

