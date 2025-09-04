Cattolica, avanza progettazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco

"L'intervento per la nuova caserma non è più prorogabile", dice la sindaca Foronchi

Avanza la progettazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Cattolica, che sorgerà in zona artigianale. È quanto emerso dall'incontro di questa mattina tra la sindaca Franca Foronchi, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e l'architetto responsabile del progetto. L'incontro si è tenuto nell'attuale sede della stazione dei Vigili del Fuoco di Cattolica.

"Abbiamo visitato l’attuale sede e preso atto di esigenze che chiedono un intervento non più prorogabile. Il lavoro del corpo dei vigili del fuoco è di fondamentale importanza per tutti noi e deve essere sempre sostenuto e valorizzato. Ho colto l’occasione per rivolgere di nuovo un grazie di cuore a tutti i vigili che svolgono un lavoro spesso pericoloso, anche a rischio della propria vita, per tutelare l’incolumità di tutti i cittadini e turisti”, le parole della prima cittadina cattolichina.