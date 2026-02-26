Cattolica brinda ai 10 anni del Wein Tour: viale Bovio capitale del vino

"Un dialogo tra la costa e l'entroterra", l'evento dal 22 al 24 maggio

Cattolica si prepara a brindare a un traguardo storico. Dal 22 al 24 maggio 2026, viale Bovio diventerà il cuore pulsante del vino regionale con Wein Tour Cattolica – La Decima, l’edizione che celebra dieci anni di un percorso fatto di cultura del vino, relazioni e passione condivisa.

Nel centro di Cattolica, a pochi passi dal mare, prenderà forma una grande vetrina dei vini dell’Emilia-Romagna, capace di raccontare storie di territori, produttori e identità. L’evento è diventato un punto di riferimento per la promozione dei vini emiliano-romagnoli e per il dialogo diretto tra produttori e pubblico, in un contesto di grande prestigio. Forte del successo delle edizioni precedenti, per affluenza e livello dell’offerta, l’evento si presenta con un’edizione speciale.

“Dieci anni in cui non è cresciuto soltanto l’evento, ma soprattutto una visione - spiega l’ideatrice e direttrice artistica dell’evento, Veronica Pontis -, la grande scommessa, fin dall’inizio, è stata quella di portare simbolicamente la terra al mare e di infondere amore per il nostro territorio. Un’intuizione pionieristica che oggi possiamo definire un successo: grazie al Wein Tour i winelover hanno scoperto le eccellenze della nostra regione, mentre gli operatori della costa hanno arricchito le carte dei loro menu, trasformando il vino in un autentico ambasciatore della destinazione Emilia Romagna. Un’idea nata dieci anni fa che nel tempo si è consolidata, fino a consentirci di affermare con orgoglio di aver raggiunto l’obiettivo prefissato: veicolare un messaggio identitario forte e coerente della nostra destinazione, coinvolgendo in modo attivo il mondo della ristorazione e dell’ospitalità”, conclude Pontis.

“Il Wein Tour - commenta l’assessora al turismo e agli eventi del Comune di Cattolica, Elisabetta Bartolucci - rappresenta uno degli appuntamenti più significativi che anticipa l’estate e, in occasione della sua decima edizione, conferma il ruolo strategico dell’enogastronomia come motore di attrattività turistica per il nostro territorio. Questa manifestazione riesce a mettere in dialogo l’entroterra e la costa, valorizzando le eccellenze vitivinicole dell’Emilia-Romagna e offrendo ai visitatori un’esperienza autentica fatta di qualità, cultura e tradizione”.

L’evento è organizzato da Veronica Pontis e dal Comitato Cuore di Cattolica, in collaborazione con il Comune di Cattolica, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.