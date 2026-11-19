Cattolica celebra i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con una settimana di eventi per bambini e famiglie

Dal 16 al 22 novembre spettacoli teatrali, laboratori creativi, letture animate e tante iniziative diffuse in città per promuovere rispetto, inclusione e partecipazione

Spettacoli teatrali, laboratori creativi, conferenze, letture animate, una fantastica notte dei pupazzi in biblioteca e un workshop di cucina. Appuntamenti che lasciano il segno quelli del calendario pensato dall’Amministrazione comunale (Assessorato alle politiche educative) per celebrare la Settimana dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita dall’Onu per il 20 novembre di ogni anno. Da lunedì 16 novembre 2026 a domenica 22 novembre, Cattolica si anima con il ricco programma di eventi pensati e dedicati a bambini, ragazzi e famiglie per promuovere i valori del rispetto, dell'inclusione e della partecipazione. Sette giorni di attività culturali, creative ed educative realizzate in collaborazione con il Cso “I Delfini”, il Centro Culturale Polivalente, Nati per Leggere, il LaVoratorio di Cattolica, la Cooperativa Sociale "Zaffiria", la Bottega del Parco, il Centro per le Famiglie, la Cooperativa "Il Maestrale", il Teatro della Regina. Iniziative diffuse sul territorio che coinvolgeranno i diversi contenitori della città, dal Teatro della Regina al Centro Culturale Polivalente, passando per il Centro per le famiglie, LaVoratorio, Centro “I Delfini”, Bottega del Parco e nido di infanzia “Celestina Re”.

“La Settimana dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è un’occasione importante per riaffermare un impegno che, come Amministrazione, portiamo avanti ogni giorno: mettere al centro i bambini e i ragazzi, riconoscendoli come cittadini a pieno titolo, con diritti, bisogni, aspirazioni e capacità da valorizzare – commenta il Vicesindaco e Assessore alle Politiche educative Federico Vaccarini – Anche quest’anno abbiamo scelto di andare oltre la celebrazione della ricorrenza del 20 novembre, proponendo un calendario di iniziative articolato e inclusivo, pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età, dai piccolissimi dei nidi fino agli adolescenti. Crediamo che promuovere i diritti dei più giovani significhi soprattutto tradurli in opportunità concrete: garantire spazi di ascolto, favorire l’espressione delle loro idee, stimolare la partecipazione, offrire occasioni di incontro, scoperta e crescita. Investire nell’infanzia e nell’adolescenza significa investire nel futuro della nostra comunità, ma soprattutto riconoscere ai bambini e ai ragazzi il ruolo che meritano nel presente della nostra città”.