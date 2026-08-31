Cattolica celebra la Madonna del Mare: in centinaia alla festa della tradizione

Processione, corteo in mare e la corona di fiori per ricordare i marinai caduti: una giornata di fede e partecipazione tra cittadini e turisti

In centinaia, tra cittadini e turisti, hanno partecipato alla festa più sentita e attesa dalla comunità, la Festa della Madonna del Mare, celebrata sabato 29 agosto. Il corteo, con in testa il vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi insieme con don Andrea Scognamiglio di San Pio V e i sacerdoti delle altre parrocchie di Cattolica, don Eugenio Savino, don Eugenio Facondini, don Vladimiro e don Ivan, la Sindaca Franca Foronchi, il Vice sindaco Federico Vaccarini e l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci, e tutte le autorità civili e militari, ha preso il via dalla parrocchia di San Pio V e dopo aver attraversato una suggestiva via del Porto, rischiarata dai lumini posizionati ai lati della strada e dalle luci alle finestre delle case, ha raggiunto il porto dove ad accogliere la processione c’erano già tantissime persone.

La statua della Regina Maris è stata imbarcata sul San Lazzaro III, seguita dalla motonave Queen Elizabeth in cui hanno preso posto autorità civili, religiose, militari, cittadini e turisti, da altre tre barche della flotta peschereccia di Cattolica (Sanpei, Italia 1 e San Francesco), dalla motovedetta della Guardia di Finanza e dall’imbarcazione della Guardia costiera di Cattolica. Una volta al largo, è stata lanciata la corona di fiori per commemorare i marinai caduti in mare. Rientrati al porto, la Statua è stata sbarcata e posizionata sull’altare allestito sulla banchina dove è stata celebrata la messa.

“Anche quest’anno la Festa della Madonna del Mare è stato un momento davvero unico di fede, tradizione e cuore – sottolinea la Sindaca Franca Foronchi –. C’è stata una partecipazione profonda e toccante. È sempre emozionante vedere come la nostra comunità sappia stringersi e camminare insieme in occasioni come questa per mantenere vivi valori fondamentali che sono alla base dell’identità della nostra città e del nostro territorio”.