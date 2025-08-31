Cattolica celebra la Madonna del Mare, in testa al corteo il Vescovo Anselmi

La sindaca: "Un bellissimo momento di comunità di fede, tradizioni, storia e cultura"

In centinaia, tra cittadini e turisti, hanno partecipato a Cattolica alla Festa della Madonna del Mare, che si è tenuta ieri sera (sabato 30 agosto). Il corteo, con in testa il vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi, ha preso il via dalla parrocchia di San Pio V e dopo aver attraversato una suggestiva via del Porto, rischiarata dai lumini posizionati ai lati della strada e dalle luci alle finestre delle case, ha raggiunto il porto dove ad accogliere la processione c’erano una folla di persone e i musicisti dell’ensemble La Canta. Sulle note delle musiche tradizionali dei marinai, la statua della Madonna è stata imbarcata sul San Lazzaro III, seguita dalla motonave Queen Elisebeth in cui hanno preso posto autorità civili, religiose, militari, cittadini e turisti. Una volta al largo, è stata lanciata la corona di fiori per commemorare i marinai caduti in mare. Rientrati al porto, la Statua è stata sbarcata e posizionata sull’altare allestito sulla banchina dove è stata celebrata la messa. “Anche quest’anno la Festa della Madonna del Mare è stato un momento davvero unico di fede, tradizione e cuore – spiega la sindaca Franca Foronchi, presente con i propri assessori –. C’è stata una partecipazione profonda e toccante. È sempre molto bello vedere come nelle occasioni importanti la nostra comunità sappia stringersi e camminare insieme per mantenere vivi valori fondamentali che sono alla base dell’identità della nostra città e del nostro territorio”.