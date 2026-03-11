Cattolica celebra le balere e i dancing: una mostra, un talk e un evento enogastronomico

“Tintarella di musica” e sapori, tra scatti sulla golden age delle balere e le eccellenze della Romagna

Doppio appuntamento questo sabato, 14 marzo, in occasione del finissage della mostra fotografica “Tintarella di musica” ospitata a Palazzo del Turismo di Cattolica e realizzata in collaborazione con il Centro Culturale Polivalente. Si comincia alle ore 16.30, nella sala mostre di palazzo del Turismo (via Mancini, 24) con il talk conclusivo dedicato alla grande stagione dei dancing, delle orchestre della Riviera romagnola e del lifestyle legato alla dolce vita. Attraverso le immagini donate all’archivio fotografico del Centro Culturale Polivalente da Roberto Bozza, si riporteranno alla luce anche luoghi simbolo di quegli anni come tra i tanti il Sirenella, Moulin Rouge, Dancing Esedra, Tre Piccioni, Marechiaro ed Eden Rock, protagonisti di un’epoca indimenticabile. Dopo i saluti dell’assessora al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci, vi sarà un breve talk sulla storia e la testimonianza dei personaggi e i musicisti icone dell’epoca.

La suggestione di “Tintarella di musica” prosegue al Mercato Coperto con l’evento “Gusto, memorie, beat”, a partire dalle ore 17 fino alle 20. Musica, tradizione e gusto si incontrano per celebrare insieme la storia musicale della Riviera e l’anima conviviale di Cattolica con un viaggio nei sapori dei prodotti tipici offerti da tutte le attività storiche e gastronomiche di eccellenza del Mercato Coperto, e gli autentici Vini della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini – Rimini Doc, le attività del mercato coperto accompagnato dalle note della orchestra revival ricomposta per l’evento “Paolo Benzi & Caravan Brass” (Voce: Paolo Benzi; Tromba: Giuseppe Belemmi; Sax: Giovanni Zaghini; Piano: Gilberto Del Chierico; Chitarra: Paolo Del Maestro; Basso: Onorino Tiburzi; Batteria: Gianni Gabellini).

“Le fotografie dei dancing di un tempo sono finestre aperte sulla memoria di Cattolica – commenta l’assessora Bartolucci -: In quei volti, nelle cantanti, nelle luci delle sale da ballo, nei gesti sospesi tra musica e sorrisi, rivive un pezzo dell’anima della città. Riscoprirle oggi significa ritrovare il ritmo di una storia condivisa, fatta di incontri turistici, emozioni e identità, ospitalità e accoglienza che continua a danzare nella memoria collettiva della comunità”.

L'evento è in collaborazione con Attività del Mercato Coperto, Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini – Rimini Doc, Biblioteca di Cattolica.