Cattolica cerca un agente di Polizia Locale e un ausiliario del traffico: al via i bandi

Per entrambi i bandi le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 2 luglio

Un agente di polizia locale e un ausiliario del traffico: il comune di Cattolica ha indetto due concorsi pubblici, per titoli e prova orale, finalizzati alla formazione di graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nell'ambito della Polizia Locale e dei servizi di supporto alla mobilità urbana.

Il primo concorso riguarda il profilo di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori, mentre il secondo è finalizzato alla formazione di una graduatoria per il profilo di Ausiliario del Traffico – Area Operatore Esperto.

Per entrambi i bandi le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 2 luglio 2026. La prova orale per il concorso da Agente di Polizia Locale si svolgerà il 6 luglio 2026 alle ore 9.00, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi in base al numero degli ammessi.

La prova orale per il concorso da Ausiliario del Traffico è invece fissata per l'8 luglio 2026 alle ore 9.00, con eventuale prosecuzione il 9 luglio e nei giorni seguenti.

La sede delle prove sarà comunicata successivamente tramite il portale InPA. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.

“Con questi due concorsi – dichiara l'assessora alla Polizia Locale Claudia Gabellini – proseguiamo nel percorso di potenziamento dei servizi di sicurezza urbana, controllo del territorio e supporto alla mobilità cittadina. L'obiettivo è garantire una presenza sempre più efficace e capillare degli operatori sul territorio, soprattutto durante il periodo estivo, quando la città registra un significativo incremento di presenze. Si tratta di un investimento importante sulle persone e sulla qualità dei servizi che la Polizia Locale e gli Ausiliari del Traffico svolgono quotidianamente a favore della comunità”.

Tutte le informazioni relative ai bandi, alle modalità di partecipazione e al pagamento della quota prevista sono disponibili nella documentazione pubblicata dall'Ente.