Cattolica chiude le feste con il segno più: turismo al 90% e luci accese fino a fine gennaio

Natale e Capodanno di successo per la Regina

Un’energia condivisa ha attraversato la città, accompagnando ogni evento e riempiendo piazze e appuntamenti di voci, incontri, partecipazione. E le festività hanno fatto registrare un’occupazione delle camere di alberghi aperti e case vacanza stimata al 90 per cento. Ma a Cattolica il Bosco di Luce continua a scaldare il cuore della Regina: prorogate infatti fino al 25 gennaio le luminarie nelle vie del centro commerciale naturale anche per accompagnare lo shopping e i saldi, oltre che il primo appuntamento dell’anno di “AntìCatt, la mostra mercato di modernariato, antiquariato e vintage” prevista per domenica 11 gennaio, la pista di pattinaggio e la ruota panoramica. A tracciare il bilancio del Natale e Capodanno 2025 e 2026 è l’Assessora al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci: “Un bilancio positivo ha segnato il periodo delle festività natalizie di Cattolica. Abbiamo scelto la tradizione, il gusto, la bellezza e l’armonia. Allestimenti pensati come simboli delicati e eventi diffusi che hanno caratterizzato il centro di cattolica, restituendogli vita e respiro. La città, vestita a festa, brillava di luci calde e colori antichi, quelli della tradizione che parlano alla memoria: la natura e il bosco, la casa che accoglie, il senso di comunità e che unisce. Allestito grazie anche al sostegno di Riviera Banca, Hera Group e Val di Scalve e Val Seriana. Un Natale coinvolgente con un programma di spessore per contenuti di intrattenimento settimanale per differenti target di età, quali ad esempio la Serra dei sogni legata al concetto dell’economia circolare, gli chalet taste per un gusto gourmet, il gospel, il concerto degli auguri di Natale alla città da parte dell’Amministrazione ed il grande capodanno diffuso, di musica delle tre emittenti radiofoniche Bruno Gamma Sabbia ed allegria, in totale sicurezza. Abbiamo dato ampia diffusione al nostro cartellone. Anche Cattolica era nel circuito regionale dei Capodanno di Visit Romagna e divulgato in emittenti radio e tv della regione e non solo con una buona copertura mediatica Anche il nostro portale Cattolica welcome ed i nostri social hanno avuto positivo riscontro di visibilità. Alla base di questo bilancio soddisfacente ed incoraggiante, c’e anche la sinergia pubblico-privato. Si può sempre migliorare per rendere Cattolica una destinazione viva tutto l’anno. Lo facciamo insieme, in un dialogo costante tra pubblico e privato, lavorando da tempo in sinergia con la Consulta turistica formata da, operatori turistici ed economici, associazioni di categoria e commercianti, per far crescere idee, visioni e nuove proposte per la città. Ed è con questo ascolto e condivisione che stiamo già pensando ai prossimi grandi eventi, sia della Pasqua, al maggio sportivo che in vista dell’estate”. Positivo quindi anche il dato delle presenze: “Le strutture ricettive che hanno tenuto aperto durante le feste – riprende l’Assessora Bartolucci –, in totale 17 alberghi e 14 case vacanza, hanno registrato un’occupazione quasi totale. Un cammino che vogliamo percorrere insieme, intrecciando energie e competenze, perché ogni progetto diventi un gesto condiviso e ogni stagione un’occasione di vita, crescita e bellezza per Cattolica.