Cattolica, chiuso il contenzioso ultradecennale sul parcheggio De Curtis

"È l’ultimo grande contenzioso che da oltre 25 anni gravava sul Comune di Cattolica", le parole della sindaca

Dopo piazzetta delle Erbe, Villa Fulgida, Regina Maris, Bus terminal, si è chiuso un altro contenzioso ultradecennale, quello relativo alla vicenda dell’attuale parcheggio De Curtis.

“È l’ultimo grande contenzioso che da oltre 25 anni gravava sul Comune di Cattolica – spiega la sindaca Franca Foronchi – Tra le priorità del nostro mandato c’era anche quella di liberare l’ente dalle vicende giudiziarie più gravose. Con il caso De Curtis chiudiamo tutti i contenziosi più pesanti che vincolavano il bilancio del Comune. Sapevamo che avremmo dovuto pagare perché l’esproprio era stato indennizzato all’epoca come se l’area fosse stata agricola, dunque con una cifra stabilita in base a quei parametri. Nel 2011 la Corte Costituzionale è intervenuta ridefinendo le modalità di calcolo degli indennizzi anche per procedimenti pendenti. Ora stiamo definendo gli ultimi passaggi dell’iter. Poi daremo attuazione alla pronuncia. Mentre continuiamo a programmare progetti importanti per la città, mettiamo anche in sicurezza il bilancio del nostro Comune con un occhio sempre rivolto al futuro”.