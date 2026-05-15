Cattolica, ciclista investito sulla Statale 16: trasportato in elisoccorso al Bufalini

L'incidente all'altezza del ponte sul fiume Conca

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina (venerdì 15 maggio) a Cattolica, sulla statale 16, all'altezza del ponte sul fiume Conca. Ad avere la peggio è stato un ciclista di origine straniera, coinvolto nel sinistro con una Fiat 500 guidata da un uomo: il ciclista ha sbattuto contro il parabrezza della vettura ed è caduto a terra. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha richiesto il ricovero del ferito con l'eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena. Dai primi riscontri, sia la Fiat che la bici procedevano nello stesso senso di marcia, in direzione Cattolica-Misano. L'auto non era in asse con la bici, infatti l'impatto è avvenuto con la parte laterale dell'anteriore destro. La ricostruzione del sinistro e l'esatta dinamica sono al vaglio della Polizia Locale.