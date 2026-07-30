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Cattolica, conclusi preparativi: dopo l'estate al via il restyling del Parco della Pace

I lavori sono stati finanziati, per la maggior parte, dalla Regione Emilia-Romagna

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
30 luglio 2026 16:16
Cattolica, conclusi preparativi: dopo l'estate al via il restyling del Parco della Pace - Cantiere al Parco della Pace di Cattolica
Cantiere al Parco della Pace di Cattolica
Cattolica
Attualità
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Nuovo step verso la riqualificazione del Parco della Pace di Cattolica. L’area interessata dai lavori è stata appena "cantierizzata": gli operai hanno posizionato cancelli, reti e segnaletica. Gli interventi entreranno nel vivo dopo lo stop per le ferie estive e termineranno in autunno secondo il cronoprogramma previsto dal bando regionale. I lavori al Parco della Pace sono infatti stati finanziati, per la maggior parte, dalla Regione Emilia-Romagna. Risorse pari a 96mila euro su 150mila di spese complessive che l’Amministrazione comunale (Assessorato alla legalità) ha ottenuto con la partecipazione al bando su “Riqualificazione Urbana – Educazione alla legalità e prevenzione del conflitto sociale e intergenerazionale attraverso forme di aggregazione sociale”. La quota restante è a carico del Comune.

Gli interventi prevedono la realizzazione di servizi igienici autopulenti accessibili a persone con disabilità, del campo di beach bocce e la sistemazione di camminamenti pedonali. Tutte opere che saranno eseguiti dalla ditta Geat. Saranno posizionati inoltre anche giochi per bambini, che verranno forniti e installati dalla ditta “Stileurbano”, la quale è stata incaricata anche della risistemazione delle panchine.

“Non si tratta però solo di una riqualificazione strutturale – commenta la sindaca Foronchi – È infatti prevista anche la programmazione di azioni di prevenzione e contrasto a situazioni di disordine urbano: saranno implementati gli educatori di strada e i progetti su bullismo e legalità nelle scuole, con collaborazione con il Centro giovani di Cattolica, che continueranno anche per l'anno scolastico 2026/2027. Il Parco diventerà un luogo sempre più fruibile, uno spazio di aggregazione, socialità e inclusione per tutti e tutte, giovani, adulti, famiglie. Ma sarà soprattutto un luogo sempre più sicuro”.

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