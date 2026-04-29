Cattolica, dalla tassa di soggiorno oltre 2 milioni: maggior parte del ricavato investito su cultura e turismo

Per la manutenzione delle aree verdi circa 144mila euro

A margine dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'anno 2025, da parte del consiglio comunale, la sindaca di Cattolica Franca Foronchi si è soffermata sul tema della tassa di soggiorno. Il gettito, per la città, è stato di 2 milioni e 248.000 euro. La prima cittadina ha fatto chiarezza sull'impiego dei proventi dell'imposta: "Abbiamo destinato a cultura e turismo 1 milione e 103.179,72 euro, mentre per manutenzione e gestione dell’arredo urbano circa 88mila euro. Alla gestione invece di spiagge libere e aree portuali oltre 101mila euro, mentre per la manutenzione delle aree verdi circa 144mila euro". Le somme restanti sono state destinate per la manutenzione straordinaria del territorio, "di cui 150mila euro hanno riguardano i marciapiedi di via del Porto, per l’illuminazione pubblica sono stati impegnati oltre 297mila euro e 364mila per gli stipendi del personale impiegato in ambito turistico”. Sull'approvazione del rendiconto di esercizio per il 2025, la sindaca ha evidenziato: " Esso conferma una gestione solida con un risultato d’amministrazione di oltre 14milioni e 400mila euro, un avanzo libero di più di 2milioni e 800mila euro per un 11 per cento in più rispetto al 2024 che sarà destinato a investimenti strategici per la città e il territorio".