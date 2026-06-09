Cattolica, dopo 33 anni lo storico dipendente va in pensione: il saluto della sindaca

Luca Gamucci va in pensione: "Ha contribuito ai percorsi che hanno segnato lo sviluppo della città"

Dopo 33 anni al settore urbanistica del Comune di Cattolica, per Luca Gamucci è arrivato il traguardo della pensione. Una vita professionale al tecnigrafo dell’ufficio, la “tela” su cui da espero urbanista ha trascorso ore a disegnare e costruire negli anni la Regina dell’Adriatico. A ringraziarlo da parte dell’amministrazione comunale e della città, sono stati lasindaca Franca Foronchi e il vicesindaco Federico Vaccarini che lo hanno ricevuto in sala Giunta di palazzo Mancini per i saluti ufficiali. “Il lavoro, la competenza e professionalità di Luca Gamucci hanno accompagnato la crescita e le trasformazioni della nostra città, contribuendo con serietà e dedizione a progetti e percorsi che hanno segnato lo sviluppo del territorio – commentano sindaca e vicesindaco - In tanti anni di servizio nel settore urbanistica ha rappresentato un punto di riferimento per colleghi, professionisti, amministratori e cittadini. Auguri di cuore per questa nuova fase della vita, certi che porterà con sé la stessa passione, curiosità ed energia che hanno caratterizzato il suo percorso professionale. Grazie per il servizio reso alla città e alla comunità cattolichina”.

“Ho avuto la possibilità di lavorare con belle persone, con colleghi con i quali ho collaborato e che mi hanno aiutato e arricchito con la loro umanità e professionalità – racconta Gamucci - Tutti mi hanno accolto rendendo il mio lavoro più semplice. Voglio ricordare con affetto tutti i miei compagni di viaggio. La mia esperienza lavorativa con loro è stata per me arricchente ed ogni volta formativa e significativa”. E ancora: “Mi sono reso conto che ho passato una gran parte della mia vita quasi più in ufficio che con la mia famiglia. Ci sono stati giorni in cui mi sono trovato davanti al tecnigrafo che era l'ora di cena. Porterò con me il ricordo di momenti belli, ricchi di energia, di sfide affrontate insieme ai miei colleghi e – conclude - di momenti a volte anche particolarmente difficili, ma comunque indimenticabili. Ringrazio tutti di cuore per tutto quello che mi è stato regalato in questi anni e abbraccio tutti e tutte con affetto”.

Dopo aver lavorato per 4 anni a Firenze come libero professionista, Gamucci ha collaborato prima col settore urbanistica del Comune di Riccione per il progetto di viale Ceccarini e del piano di recupero urbano delle aree centrali dal 1989 al 1993. In quegli stessi anni, ha svolto anche attività di supplenza di disegno e storia dell’arte nei licei Scientifici Volta, Serpieri ed Einstein. Nel 1993 vince il concorso al Comune di Cattolica, dove nei primi anni lavora come disegnatore e collaboratore progettista per passare poi a occuparsi di procedimenti della pianificazione urbanistica. In particolare si è occupato dei procedimenti dei piani regolatori, dei piani particolareggiati, degli accordi di programma, dei procedimenti unici, che venivano stabiliti di volta in volta dalle leggi regionali sul governo del territorio. Dal 2011 è stato nominato inoltre responsabile del procedimento di autorizzazione paesaggistica e referente per le questioni urbanistiche legate alla telefonia e quelle ambientali.