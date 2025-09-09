Cattolica e Gabicce Mare vivono la Riviera Beat: il Modcast annuncia già l’edizione 2026

Che successo per l'edizione 'zero'

“Modcast goes Rivierabeat” chiude l’edizione numero 0 e presenta già quella del 2026. “Grande affluenza e partecipazione per questo festival organizzato da The Modcast Sarah Bolshi, Eddie Piller e Piero Casanova, appena nato ma con tutti i numeri per crescere e diventare sempre più grande – spiega l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci -. È un evento patrocinato in collaborazione con il comune di Gabicce Mare, per il primo week end di settembre, andando a coprire un periodo di passaggio per la nostra stagione turistica che si prepara a salutare l’estate. L’obiettivo è quello di aumentare l’offerta della città per renderla attrattiva anche nelle fasi tradizionalmente meno affollate, stagionalizzando iniziative di qualità, capaci di raccontare il nostro territorio, il gusto di viverlo in ogni sua peculiarità e l’identità della bella riviera della Dolce Vita. Il Modcast ha portato a Cattolica centinaia di inglesi, un mercato, quello britannico, che dobbiamo riscoprire e su cui tornare a investire, tenuto conto anche del potenziamento dei voli da Londra sul nostro aeroporto di Rimini. Oltre a un pubblico italiano appassionato del genere e interessato a vivere l’esperienza di una piccola ‘Brighton’ Adriatica. È stato anche un’importante vetrina per la città e l’intero territorio, dato che l’evento ha incluso anche il Comune di Gabicce Mare. Attraverso la cultura Mod, la sua musica, l’arte e lo stile di vita, il pubblico ha potuto vivere l’esperienza di una Riviera Beat di eccellenza, dal mare alle piazze, tra concerti, dj set a rotazione, mostre, mercatini, sfilata di lambrette d’epoca grazie alla partnership con Rimini Lambretta Center, talk e party in barca veleggiando sul bellissimo mare della Regina fino al calar del sole. Tutti i partecipanti porteranno in cuore un ricordo unico e la voglia di ritornare”. “Vi diamo appuntamento al prossimo anno – conclude l’Assessora Bartolucci -, 4, 5, 6 e 7 settembre 2026”.