Cattolica e San Giovanni in Marignano, strade di confine riqualificate e messe in sicurezza

Completati gli interventi su via Torconca grazie alla collaborazione tra i due Comuni: nuovo asfalto, segnaletica e manutenzione del verde

Riqualificate e messe in sicurezza le arterie stradali al confine tra i Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano. Grazie al lavoro congiunto delle due amministrazioni, sono stati affrontate e risolte diverse criticità che da tempo interessavano la viabilità e la manutenzione di strade in comproprietà tra i due enti. I lavori hanno interessato, in particolare, via Torconca, su cui il Comune di Cattolica è intervenuto per la risistemazione del tratto da via Emilia-Romagna a via Galilei, mentre il Comune di San Giovanni in Marignano si è occupato della riqualificazione della strada nel tratto tra via Galilei fino all’intersezione con via Bottego. Gli interventi hanno riguardato l’asfaltatura dell’asse viario, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, la pulizia del verde urbano.

“Si tratta di strade strategiche, che non rappresentano semplicemente una linea di confine amministrativo, ma veri e propri collegamenti tra comunità – spiegano gli Assessori ai lavori pubblici di Cattolica Alessandro Uguccioni e di San Giovanni in Marignano Leonardo Mariani - Sono percorse ogni giorno da residenti, lavoratori e famiglie e consentono di raggiungere scuole, mercati, parcheggi, centri commerciali e numerosi servizi presenti nei due territori. Siamo particolarmente soddisfatti del risultato raggiunto, perché dimostra concretamente quanto la collaborazione tra amministrazioni possa fare la differenza. Erano interventi attesi da tempo. Il nostro obiettivo è di portare avanti anche in futuro il metodo di lavoro congiunto che abbiamo costruito e rinsaldato”.