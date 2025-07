Cattolica fa "sinergia" per offrire servizio di noleggio di bici elettriche e monopattini

Il servizio attivo anche a Misano, San Giovanni in Marignano e Gabicce

È partito ufficialmente nel fine settimana il nuovo servizio di noleggio di monopattini a propulsione elettrica e biciclette elettriche in modalità flusso libero (il mezzo può essere lasciato negli stalli indipendentemente dal punto di partenza) a Cattolica, realizzato in sinergia con i Comuni di Misano Adriatico, Gabicce Mare e San Giovanni in Marignano.

Il progetto nasce dalla volontà condivisa di creare un unico bacino territoriale per il servizio di sharing, affidato all’operatore Bit Mobility, e consentire così agli utenti di muoversi liberamente tra i quattro comuni, contribuendo a una mobilità più integrata, smart e sostenibile. A Cattolica è attivo un sistema di extra-costo che penalizza il parcheggio fuori dagli stalli consigliati. Una scelta mirata a mantenere il decoro urbano e favorire comportamenti responsabili da parte degli utenti.

“Servizi come questi vanno nella direzione di una Cattolica sempre più sostenibile e accogliente. - commenta l’assessora al Turismo e alle Attività Economiche Elisabetta Bartolucci - Offrire soluzioni di mobilità leggere, ecologiche e pratiche è un valore aggiunto per i turisti, che possono esplorare la città e i comuni limitrofi in modo semplice e divertente. Inoltre, rappresenta un’opportunità anche per il commercio locale, che beneficia di una città più vivibile e dinamica. La mobilità dolce è uno dei tasselli della strategia con cui stiamo costruendo un turismo sempre più moderno e consapevole.”

La collaborazione tra territori limitrofi – spiega l’assessora alla Mobilità Claudia Gabellini – ci consente di offrire un servizio più efficiente, accessibile e moderno, senza barriere comunali. In questo modo incentiviamo cittadini e turisti a utilizzare mezzi alternativi all’auto privata, riducendo il traffico e le emissioni. Invitiamo tutti a utilizzare monopattini e biciclette esclusivamente su strada urbana nel rispetto del codice della strada, è vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede, gli spazi di sosta consentiti per i dispositivi a noleggio sono gli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.”