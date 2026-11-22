Verso il voto del 2027 Cattolica, Foronchi punta al bis: il Pd la ricandida alla guida della città anche nel 2027

La direzione del Pd ha confermato all'unanimità il nome della sindaca uscente. Il segretario Ivan Ierardi: "Il bilancio di questi cinque anni è positivo".

Franca Foronchi sarà nuovamente la candidata del centrosinistra alle elezioni amministrative di Cattolica del 2027. La decisione è arrivata dalla direzione comunale del Partito Democratico, che ha confermato all'unanimità la ricandidatura della sindaca uscente, ottenendo anche il sostegno di altre forze politiche della coalizione. Ad annunciarlo è il segretario comunale dem Ivan Ierardi.

Alla base della scelta c'è il giudizio positivo sull'attività svolta dall'amministrazione negli ultimi cinque anni. Tra gli interventi rivendicati dal Pd figurano la ricostruzione della scuola primaria Repubblica nello stesso luogo della precedente struttura, il rafforzamento delle risorse per le persone fragili e in difficoltà economica, il potenziamento dei servizi alle famiglie con figli in età scolare e gli investimenti nelle manutenzioni e nella rigenerazione urbana. "Abbiamo concretizzato molti degli impegni assunti con le cittadine e i cittadini nel programma elettorale del 2021", afferma Ierardi. Il segretario riconosce però che restano diverse questioni da affrontare: "Per rendere Cattolica ancora più accogliente e vivibile, rimangono tante cose da fare. Purtroppo spesso cinque anni non bastano a rispondere a tutte le esigenze della città".

La scelta di puntare ancora su Foronchi viene motivata anche con l'esperienza maturata alla guida del Comune e con la capacità di proseguire il lavoro avviato. Secondo il Pd, la sindaca potrà affrontare le prossime sfide con spirito critico e disponibilità a migliorare il percorso amministrativo. Parallelamente è già iniziato il confronto per costruire la coalizione. L'obiettivo dichiarato è allargare il centrosinistra, coinvolgendo le liste che hanno sostenuto l'attuale amministrazione e nuove forze politiche del cosiddetto campo largo. "Stiamo lavorando alla costruzione di una coalizione ampia, capace di rappresentare le diverse sensibilità della nostra città", spiega Ierardi.

La ricandidatura ha anche un valore politico per il centrosinistra cattolichino: secondo il segretario dem, da circa vent'anni non veniva riconfermato il sindaco uscente. Una scelta che punta quindi a garantire continuità amministrativa, lasciando spazio a un rinnovamento della proposta politica e al coinvolgimento di cittadini e realtà sociali.