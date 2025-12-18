Cattolica, gli auguri di buone feste con il concerto di Natale della Filarmonica Arturo Toscanini

Sul podio il Maestro Aram Khacheh

È in arrivo un appuntamento speciale al Teatro della Regina di Cattolica. Sabato 20 dicembre, alle 21, la Filarmonica Arturo Toscanini sarà la protagonista d’eccezione del Concerto di Natale, un evento che intreccia la grande tradizione sinfonica con il calore delle festività.

Sul podio il Maestro Aram Khacheh, alla guida dell’orchestra in un viaggio musicale capace di unire eleganza, emozione e spirito natalizio, con la partecipazione del soprano Sara Intagliata, voce solista di alcune delle pagine più amate del repertorio delle feste.

Si tratta di un evento straordinario: l’amministrazione comunale, in collaborazione con la direzione del Teatro della Regina, ha deciso di offrire ai cittadini e ai turisti ospiti della città un’occasione speciale per lo scambio degli auguri, inserendo lo spettacolo nel cartellone delle iniziative natalizie.

Un grande entusiasmo ha accompagnato la distribuzione dei biglietti gratuiti, messi a disposizione del pubblico a partire dalla metà di novembre: fin dalle prime ore, cittadini e appassionati si sono messi in fila per assicurarsi un posto in sala, a conferma dell’apprezzamento con cui l’iniziativa è stata accolta.

Sono pochissimi i biglietti ancora disponibili e si potranno ritirare la sera stessa presso la biglietteria del teatro.

Il programma della serata si aprirà con la magia intramontabile de Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij, capolavoro che evoca immediatamente l’atmosfera del Natale. Accanto alla grande musica sinfonica, il concerto proporrà poi una selezione di celebri melodie natalizie, rilette in raffinati arrangiamenti orchestrali: da Oh Holy Night di Adolphe Adam a Silent Night, passando per il tradizionale The First Noel e medley strumentali che spaziano tra canti popolari e brani simbolo delle feste.

Non mancheranno i richiami a diverse tradizioni musicali legate a questo periodo dell’anno, fino al finale affidato a Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon, nell’arrangiamento firmato da Rosita Piritore.