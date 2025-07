Cattolica, il cantiere della nuova scuola Repubblica procede a ritmo di marcia

La sindaca: "Che emozione entrare nel cantiere: è una delle opere che rappresenta il nostro mandato"

Prende sempre più forma la nuova scuola Repubblica di Cattolica. I lavori nel cantiere di via della Resistenza proseguono nel rispetto del cronoprogramma e in questi giorni si sta procedendo al posizionamento dei rivestimenti, dei pavimenti e degli infissi al primo piano. Si sta ultimando l’installazione degli impianti e una volta terminata, si passerà alla realizzazione dei controsoffitti. Alle battute finali anche la scala esterna, elemento distintivo della struttura, che potrebbe essere ultimata entro fine mese. Già arrivati in cantiere anche i cornicioni, altro componente caratteristico della scuola, che, completata l’installazione degli infissi, saranno montati e colorati. A fare un nuovo sopralluogo in cantiere, la sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni, insieme con il dirigente Baldino Gaddi e il responsabile unico del progetto Carlo Palmerini. Questa mattina, intanto, l’amministrazione, con l’assessore alle politiche educative Federico Vaccarini, incontrerà i docenti per fare il punto sugli arredi in modo tale da indicare alla ditta quali ordinare sulla base delle diverse esigenze didattiche e formative.

“Scuola Repubblica sta prendendo corpo ogni giorno di più ed entrare in questo cantiere è sempre una grande emozione – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni-.Quando nel giro di poco saranno montati e colorati i cornicioni, il volto della scuola sarà ancora più definito, con alcuni di quegli elementi che lo caratterizzano, come da progetto. È una delle opere che rappresenta il nostro mandato, pensata non solo come luogo di formazione didattica, ma anche di aggregazione e di socialità intergenerazionale dove potranno svolgersi tante attività extrascolastiche. E, in particolare, è un’opera che stiamo realizzando insieme con chi dovrà vivere in quegli ambienti ogni giorno. Questa mattina, incontriamo i docenti proprio per valutare insieme gli arredi da far ordinare alla ditta. Materiali come tavoli, sedie, monitor che saranno scelti con cura tenendo conto delle necessità del corpo docente e di quelle di alunni e alunne. Scuola Repubblica sarà una struttura non solo nuova, ma efficiente, sostenibile e sicura, tutti requisiti fondamentali per garantire che le attività didattiche e anche extra didattiche si svolgano nella massima serenità e funzionalità”.

Il costo per la realizzazione della nuova scuola Repubblica è di 7 milioni e 200mila euro, di cui più della metà con risorse extra comunali e precisamente con 2 milioni e 4 del Pnrr, mentre un milione e 700mila euro saranno reperiti con fondi del Gse (Gestore servizi energetici) per l’adeguamento energetico.