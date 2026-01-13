Cattolica, il maxi piano asfalti entra nella fase finale: lavori in tutta la città

Prosegue l'intervento da oltre 5 milioni di euro

Prosegue il maxi piano asfalti messo in campo dall’Amministrazione comunale di Cattolica. E mentre sono in corso gli ultimi interventi programmati, la Sindaca Franca Foronchi, insieme con l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni, fa il punto sulle strade e vie interessate dai lavori da inizio mandato ad oggi. “È un piano di manutenzione senza precedenti per migliorare la sicurezza, la qualità della viabilità e il decoro urbano in tutta la città – commentano prima cittadina e Assessore - Questo progetto non riguarda solo il rifacimento delle strade, ma la cura quotidiana del nostro territorio per garantire percorsi più sicuri per chi vive, lavora e si muove ogni giorno. Si tratta di un investimento di oltre 5milioni di euro. In un Comune di soli 6 chilometri quadrati, l’impatto di questi lavori è stato inevitabilmente rilevante e sotto gli occhi di tutti. Stiamo cercando di arrivare in ogni zona, bilanciando i lavori tra centro e periferia, con interventi prioritari sulle strade più trafficate e strategiche per la viabilità e il traffico”. Da inizio mandato ad oggi, la mappa dei lavori è incrementata di anno in anno. In dettaglio, gli interventi svolti nel 2022 hanno interessato, tra le arterie principali le vie Mameli, Bandiera, Diaz, Risorgimento, del Turismo e delle Nazioni, mentre nel 2023 si sono riqualificate tutte le Vie delle Regioni (con sottoservizi e opere anti-allagamento), via Mancini, primo stralcio marciapiedi via Verdi, le vie Garibaldi, Beethoven, Ferrara, Fiume, Piazzetta delle Erbe e parcheggio del palazzo comunale. Nel 2024, si è proceduto invece alla risistemazione completa di via del Porto e delle altre vie come Irma Bandiera, Bastioni, Adige, Po, Reno, Rubicone, del Giglio e bonifica delle radici che hanno ammalorato l’asfalto di via Francesca da Rimini. Intensi gli interventi nel 2025 che annovera nella lista delle strade riqualificate le vie Torconca, Costa, Calatafimi, Pisacane, Castelfidardo, Amici, Leonardo Da Vinci, Carducci, Lugo, Comandini, Michelangelo, De Medici, Caravaggio, Carpignola, Donizetti, Oberdan, Torconca, marciapiedi di via Verdi (secondo stralcio), 24 Maggio e avviati i lavori in piazza Sparacca e sul primo stralcio di marciapiedi di via Del Prete. “Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare – concludono Sindaca Foronchi e Assessore Uguccioni – ma stiamo lavorando per portare a termine tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati in campagna elettorale”.