Cattolica, il nuovo porto pronto all'inaugurazione: "Restituito alla città grazie a un gioco di squadra"

Gli interventi di riqualificazione hanno portato, tra le cose, alla realizzazione di un nuovo percorso pedonale

Domani, sabato 13 settembre, alle ore 17.30, in via Antonini, si terrà l’inaugurazione del rinnovato Porto di Cattolica. “Un porto nuovo, sostenibile, ancora più sicuro ed esteticamente più bello finanziato al cento per cento dalla Regione Emilia-Romagna per un totale di 900mila euro. Un risultato importante che, mi preme ricordarlo, è stato raggiunto grazie all’impegno e alla passione dell’ex vice sindaco e assessore alla pesca Alessandro Belluzzi che nel frattempo è passato a lavorare per la Regione. E grazie anche alla preziosa sinergia e collaborazione con gli operatori dell’area, la Casa del Pescatore, e ai nostri uffici tecnici che ci hanno permesso di vincere un bando con risorse a fondo perduto. Oggi, l’esito di quel prezioso gioco di squadra potrà essere di nuovo interamente vissuto e fruito dalla città, dai cattolichini, da chi lavora in questa area, dai turisti, da chiunque vorrà godere la bellezza e unicità del nostro Porto, custode e anima della cultura, della storia e tradizioni marinare di Cattolica”, le parole della sindaca Foronchi.

Gli interventi di riqualificazione hanno portato alla realizzazione di un nuovo percorso pedonale che collega la passeggiata Paolucci al Lungo Tavollo, al rifacimento della piazzetta della Madonnina, del pontile galleggiante, della rampa d’accesso e delle scalette di sicurezza lungo la darsena peschereccia. Nuova anche l’illuminazione pubblica con l’installazione di paletti illuminanti sulla passeggiata e sui quadri di comando delle torri faro. Punti luce a basso consumo che rispettano i moderni standard di efficientamento energetico.