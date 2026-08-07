Cattolica, stop alle auto di sera al porto per cinque weekend

Riproposto il provvedimento introdotto per la prima volta nel 2022: stop auto dalle 21 alle 24 di venerdì e sabato, fino al primo weekend di settembre compreso

Da oggi, venerdì 7 agosto, torna a Cattolica la Ztl serale nell'area del porto, che sarà attiva per cinque fine settimana consecutivi, compreso il primo weekend di settembre. La Ztl sarà in vigore ogni venerdì e sabato sera, dalle ore 21 alle ore 24. L'accesso sarà regolato attraverso un presidio con transenne e la presenza di due operatori, che si alterneranno nel servizio grazie alla collaborazione tra le associazioni di Protezione Civile Città di Cattolica, gli agenti della Polizia Locale, Nucleo volontariato e protezione civile della Valconca e i carabinieri in congedo dell’associazione nazionale carabinieri.

“Torniamo a introdurre la Ztl al Porto nel fine settimana – spiegano l’assessora alla polizia locale Claudia Gabellini e l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci - Si tratta di una sperimentazione già avviata con esito positivo nel 2022, che viene riproposta per valorizzare uno dei luoghi più caratteristici e identitari della città per la storica marineria e la Darsena da diporto, rendendolo maggiormente fruibile e sicuro durante le serate estive. La zona del Porto sarà un salotto vista mare della città che cittadini e turisti potranno gustarsi in tutta serenità”.

Sul fronte deroghe, le persone con disabilità potranno accedere all'area Ztl per raggiungere le attività presenti all'interno del perimetro, comunicando la propria esigenza agli operatori in servizio. Sarà inoltre consentito l'accesso ai veicoli diretti ai parcheggi interni alla Ztl, previa autorizzazione degli operatori presenti sul posto, che verificheranno preventivamente l'effettiva disponibilità di posti auto e regoleranno gli ingressi di conseguenza, così da garantire la sicurezza e la corretta gestione della viabilità.