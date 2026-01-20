Cattolica, il Teatro della Regina compie 30 anni: un successo crescente negli anni

Il bilancio dell’ultimo anno ha registrato un aumento del 30 per cento degli spettatori

Più pubblico, più abbonati, più eventi-ospiti esterni e una programmazione artistica di alta qualità che ha registrato il sold out quasi ad ogni spettacolo, oltre a incassare il tutto esaurito anche per le rappresentazioni della nuova stagione. Il Teatro della Regina di Cattolica celebra i suoi primi 30 anni di vita con numeri che confermano il ruolo centrale della struttura nella vita culturale di Cattolica e del territorio. Un crescendo di successi da quel 14 gennaio 1996, giorno dell’inaugurazione del Teatro, ad oggi. Il bilancio dell’ultimo anno ha registrato un aumento del 30 per cento degli spettatori, accompagnato dal 20 per cento in più degli abbonamenti. Ma il fascino della Regina ha conquistato altri territori, mettendo a bilancio anche un crescendo di richieste di affitto della struttura da parte di soggetti esterni per eventi extra programmazione.

“Non potevamo festeggiare meglio il nostro Teatro della Regina – commenta la sindaca Franca Foronchi - che spegne le sue prime 30 candeline con un bilancio molto positivo. Dati e numeri che evidenziano dunque una partecipazione in costante aumento e un pubblico più ampio e diversificato, frutto di una proposta culturale capace di coniugare qualità artistica, pluralità di linguaggi e attenzione a tutte le fasce di età, ma che premia anche la versatilità della struttura e gli investimenti costanti della nostra Amministrazione che ha visto, da ultimo, riconsegnare alla città un teatro interamente rinnovato sul fronte dell’efficientamento energetico”.

“Un bilancio - interviene il Vice sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini - che ci restituisce l’immagine di un Teatro vivo e dinamico, sempre più frequentato e riconosciuto come punto di riferimento culturale della nostra comunità e non solo. L’aumento significativo degli spettatori, degli abbonamenti e degli eventi esterni dimostra che investire nella cultura significa investire nella coesione sociale, nell’attrattività del territorio e nella qualità della vita della comunità, delle scuole e delle famiglie. Penso all’investimento sulla programmazione dedicata ai giovani e alle famiglie come ad esempio Sciroppo di teatro o all’intera stagione di prosa audiodescritta per persone cieche e ipovedenti che ha fatto della nostra istituzione un unicum in Italia caratterizzandola come un teatro di condivisione. Continueremo a sostenere il Teatro della Regina come luogo aperto e capace di parlare a tutti e a tutte”.

“Nel corso degli anni il Teatro della Regina di Cattolica ha consolidato il proprio ruolo di riferimento culturale per la città e per l’intero ambito provinciale - interviene la direttrice del Teatro della Regina e dei servizi culturali Simonetta Salvetti -. Grazie a una programmazione qualificata e continuativa, il teatro ha saputo ampliare e fidelizzare il pubblico, rafforzando nel tempo un rapporto basato sulla fiducia, sulla qualità dell’offerta e sull’affidabilità della struttura. Un importante presidio sociale e culturale per il territorio, fondando la propria crescita su un costante ascolto della comunità e su uno stretto legame con il contesto locale. Questa attenzione si coniuga con una programmazione di respiro nazionale, che vede la presenza di produzioni e artisti provenienti dai più importanti teatri italiani, rafforzando il ruolo del Teatro della Regina come luogo di riferimento autorevole e inclusivo per l’intera area provinciale. Spettacoli di prosa, musica, danza e iniziative dedicate a tutti con particolare attenzione alle nuove generazioni e alla condivisione hanno permesso di intercettare pubblici diversi, ampliando progressivamente la platea e rendendo il teatro uno spazio inclusivo e vivo durante tutta la stagione”.