Cattolica, inaugurata la storica manifestazione dedicata al vino

Ecco le sei cantine premiate

Si è aperta ieri pomeriggio brindando con grande presenza di pubblico la decima edizione di Wein Tour Cattolica, la manifestazione che da dieci anni celebra il vino dell’Emilia-Romagna e il legame tra territorio, cultura e convivialità. L'inaugurazione in viale Bovio, con la sindaca di Cattolica Franca Foronchi e l’assessora al turismo ed eventi Elisabetta Bartolucci, ha dato il via a un’edizione speciale, simbolo di un percorso cresciuto negli anni insieme ai produttori, agli operatori e al pubblico che continua a scegliere Wein Tour come appuntamento di riferimento della primavera in riviera.

Uno dei momenti più emozionanti della giornata inaugurale è stata la premiazione delle sei cantine che hanno creduto nel progetto sin dalla prima edizione e che hanno partecipato ogni anno da allora: Cantina Franco Galli, Fattoria Nicolucci, Fondo San Giuseppe, Francesco Bellei, Cantina della Volta ed Enio Ottaviani Vini e Vigneti. Un riconoscimento a chi ha accompagnato la crescita del Wein Tour fin dall’inizio contribuendo a costruire in questi dieci anni l’identità della manifestazione.

Il programma prosegue oggi pomeriggio con le degustazioni lungo viale Bovio e le masterclass nell'Arena: alle 16.30 “Brisighella in Bianco, il progetto Brix annata 2023”, condotto da Paolo Babini e Cesare Gallegati. Alle 18 spazio invece a “Le sfumature della Rimini DOC, dal Sangiovese alla Rebola”, con Luca Gardini.

Domani alle 16.30 “Gli internazionali in Emilia-Romagna”, guidato da Roberto Gardini e Bruno Piccioni. Gran finale alle 18 con “I longevi – 6 produttori storici e la loro annata 2016”.