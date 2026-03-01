Cattolica, incassi record dalle multe. Fratelli d'Italia: "Accanimento sanzionatorio"

L'opposizione invoca più attenzione per il tema sicurezza

Un milione di euro di incassi a Cattolica dalle sanzioni a seguito delle attività della Polizia Locale. Un dato che, per il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Laura Casonato, non è affatto un trofeo da esporre, ma "il sintomo di un corto circuito nel rapporto di fiducia tra istituzioni e popolazione".

"È troppo facile colpire chi si ferma due minuti per un caffè o il giornale alle 8 del mattino", attacca Casonato, che sottolinea la carenza di parcheggi e "l'accanimento sanzionatorio su soste brevi che non creano intralci". "La legalità - evidenzia - non si promuove con i verbali a tappeto negli orari di scarso traffico, ma con la sensibilità e il buonsenso che i cittadini si aspettano da chi dovrebbe tutelarli".

Per Fratelli d'Italia ci sono situazioni di criticità non risolte, come i bivacchi in piazza della Repubblica e uno scarso presidio serale e notturno. "La prevenzione dei reati e la cultura della legalità si costruiscono essendo presenti quando e dove il rischio è maggiore, non dove è più facile elevare una contravvenzione per sosta vietata in orari di scarso traffico", attacca Casonato.

"L'auspicio è che l'Amministrazione indirizzi l'encomiabile impegno degli agenti verso quegli interventi di polizia urbana che i cittadini invocano da tempo. La Polizia Locale è un pilastro della nostra sicurezza: facciamo sì che venga ricordata per la tutela del decoro e della tranquillità pubblica, e non per il record di incassi di un bilancio comunale", chiosa Casonato.