Cattolica, l'11 gennaio torna il mercato d'antiquariato e modernariato

Primo appuntamento del 2026 con AntìCatt

Cattolica torna a proporre un viaggio nel fascino senza tempo di oggetti unici di arte, storia e stile. Torna AntìCatt, la Mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage, arrivata alla terza edizione e diventata un punto di riferimento per gli operatori del settore, collezionisti e appassionati. AntìCatt si terrà ogni seconda domenica del mese (escluso dicembre) nel cuore della città, in viale Bovio, dalle ore 7.30 alle ore 18.30. Il primo appuntamento dell’anno sarà domenica 11 gennaio.

“AntìCatt è stata un successo sin dal suo debutto nel 2024 e abbiamo voluto inserirla in modo stabile e strutturato nella programmazione degli eventi della nostra città – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora Elisabetta Bartolucci – Le mostre mercato di modernariato e antiquariato non sono solo un arricchimento dell’offerta culturale ma rappresentano la volontà di veicolare un messaggio importante come quello del recupero degli oggetti in disuso ai quali dare una nuova vita e un nuovo utilizzo, all’insegna del principio e valore di economia circolare. AntìCatt contribuisce anche a muovere l’indotto delle attività commerciali della zona. Richiama un pubblico eterogeneo, quello di collezionisti ed esperti del settore che a Cattolica sanno di poter trovare espositori selezionati, ma anche di tantissimi cittadini, turisti e semplici curiosi”.

“È un piacere vedere come AntìCatt si sia subito qualificata come un autentico evento a carattere culturale, ricreativo e sociale – sottolinea la direttrice artistica Meri Vagnetti – Rappresenta l’occasione per la riscoperta e la valorizzazione dell'oggettistica d'epoca, mobili, ceramiche, libri e fumetti antichi e usati, giocattoli, oggettistica da collezione, monete e francobolli, dischi. Ringrazio l’Amministrazione e gli uffici di Cattolica per la volontà che dimostrano nel sostenere e investire in questa importante Mostra Mercato”.

Ed ecco il calendario delle prossime date (escluso dicembre): 8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile, 10 maggio, 14 giugno, 12 luglio, 9 agosto, 13 settembre, 11 ottobre, 8 novembre.