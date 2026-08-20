Cattolica, la nuova scuola Repubblica è completata: ma non sarà pronta per inizio settembre

In corso i collaudi, avviati gli ultimi passaggi tecnici

A Cattolica sono stati ultimati i lavori di realizzazione della nuova scuola Repubblica. Sono in corso le operazioni di collaudo e avviati gli ultimi passaggi tecnici e adempimenti amministrativi necessari per arrivare alla piena operatività dell’edificio.

“Siamo arrivati agli ultimissimi step prima della consegna definitiva alla città della nuova scuola Repubblica – dichiara la sindaca Franca Foronchi – Ci saremmo augurati di aprire la scuola a settembre ma sono in fase di completamento alcuni specifici adempimenti delle operazioni di collaudo. Passaggi indispensabili per arrivare all’apertura nel pieno rispetto degli standard previsti e con tutte le garanzie necessarie per svolgere le attività didattiche ed educative in massima sicurezza per studenti, corpo docente e tutto il personale”.

“A seguire – riprende la prima cittadina - procederemo con la sistemazione del giardino e di tutta la parte esterna. Abbiamo intanto già eseguito il primo ciclo di pulizia interna dell’edificio. È una struttura magnifica, curata in ogni dettaglio. Un edificio a categoria Nzeb, nearly zero energy building, ovvero ad altissima efficienza energetica che consuma pochissima energia per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione e l’acqua calda. Il fabbisogno energetico è coperto in gran parte da fonti rinnovabili prodotte dai pannelli fotovoltaici installati sul tetto della scuola. Le aule sono grandi, luminose, sia al piano terra, che al primo piano dove si aprono sulla terrazza affacciata verso gli altri contenitori culturali della città, in dialogo con il Teatro della Regina e il Centro Culturale Polivalente. Anche la palestra è un fiore all’occhiello, spaziosa e versatile. Non mancano lo spazio mensa e la biblioteca. Sul tetto, nella parte non coperta dai pannelli fotovoltaici, c’è un’area pensata per la realizzazione di un orto didattico dove poter organizzare laboratori. Tutto questo nel cuore di Cattolica. E proprio la posizione che abbiamo voluto per questa opera è il primo valore e grande potenziale. Scuola Repubblica non è stata pensata infatti solo come luogo di formazione didattica, ma anche di aggregazione e di socialità intergenerazionale dove potranno svolgersi tante attività extrascolastiche”.

Intanto, a inizio settembre, aprono le iscrizioni al servizio di trasporto pubblico gratuito per gli alunni e alunne della nuova scuola. “Cominciamo l’anno scolastico garantendo questo servizio gratuito – spiega la sindaca Foronchi – di cui hanno già usufruito e che ancora per un po’ continueranno a essere accolti negli istituti Filippini, Torconca e Carpignola”.