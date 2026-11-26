6.469 verbali nel 2026 Rimini, camion non si ferma al rosso e rischia incidente: "Vizio radicato tra gli automobilisti. Casi costanti"

L'assessore Magrini: "I controlli continueranno, ma la vera differenza la fa il comportamento di ciascuno"

Ore 9:16 di mattina, un grosso mezzo di trasporto arriva all'incrocio tra la statale 72 e via Barattona, in direzione mare. Il semaforo è rosso da qualche istante, ma il camion non rallenta: attraversa il crocevia senza accennare una frenata, davanti agli occhi elettronici che ne fissano ogni movimento. Nessuna conseguenza, questa volta, ma in un punto così trafficato bastava un pedone sulle strisce o un'auto in partenza dalla via laterale per trasformare una distrazione in tragedia. L’episodio del camion, rilevato la sorsa settimana, è solo una delle tante rilevazioni fatte dagli apparati di controllo che dall'inizio dell'anno monitorano gli otto incroci semaforici cittadini dotati di occhi elettronici. Gli impianti, attivi dall'agosto 2017, si trovano in via Caduti di Marzabotto con via Di Mezzo, in via Beltramini all'incrocio con via Sacramora, in viale Principe Amedeo con via Perseo, in viale Siracusa con via Tommaseo, in viale Regina Margherita con via Catania, in viale Chiabrera con via Giangi, sulla statale 72 all'altezza di via Della Gazzella e in via Melucci all'incrocio con via Rimembranze e via Marradi, tornato operativo dal maggio scorso. Dal primo gennaio ad oggi i verbali elevati per il passaggio con il rosso sono complessivamente 6.469. A guidare la classifica è viale Regina Margherita con 2.554 violazioni, quasi quattro ogni dieci. Seguono viale Principe Amedeo con 1.052 e la statale 72 con 875, poi l'intersezione tra via Melucci, via Rimembranze e via Marradi con 812. Più staccati viale Chiabrera con 391, via Caduti di Marzabotto con 389 e viale Siracusa con 329, mentre l'incrocio tra via Beltramini e via Sacramora si ferma a 67. Il quadro generale racconta di un comportamento radicato. Nel 2024 le sanzioni per questa infrazione furono 6.844, salite a 7.009 nel 2025. Con più di un mese ancora da conteggiare, il dato di quest'anno si colloca già a ridosso di quei livelli, senza segnali di inversione di tendenza. Peraltro, già nei primi mesi del 2026 il bilancio mostrava numeri troppo alti per una violazione che resta tra le più pericolose sulle strade cittadine. "Dietro ogni numero c'è un momento in cui qualcuno ha scelto di non fermarsi - commenta l'assessore alla sicurezza Juri Margini -. Un incrocio è uno spazio che si attraversa insieme, con pedoni, ciclisti e altri automobilisti, e la responsabilità di rispettare il semaforo ricade su chi guida. I controlli continueranno, ma la vera differenza la fa il comportamento di ciascuno."