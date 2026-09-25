Cattolica, manutenzione al ponte di via Carducci: cambia la viabilità per i mezzi pesanti

Il ponte resta aperto ai veicoli fino a 7,5 tonnellate. Per quelli più pesanti obbligo di svolta in via del Turismo, dove è stato invertito il senso di marcia

L'amministrazione comunale di Cattolica annuncia il completamento di interventi di manutenzione sul ponte di via Carducci e contestuali modifiche alla viabilità. Il ponte rimane transitabile e aperto a tutti i veicoli con peso fino a 7,5 tonnellate, mentre i mezzi superiori a 7,5 tonnellate dovranno svoltare in via del Turismo su cui è stato invertito il senso di marcia con una percorrenza direzione mare-monte. Per ciò che concerne il ponte, sono stati conclusi interventi di manutenzione conservativa, quali il ripristino della malta e il trattamento ai ferri esistenti ("passivazione"). Sul ponte è stata creata una corsia carrabile di tre metri centrale così da non creare carichi disomogenei sull'impalcato. “Si tratta dei primissimi interventi sul ponte Carducci su cui stiamo mettendo a punto il progetto di ristrutturazione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – Si apre ora la fase del reperimento dei finanziamenti ministeriali per sostenere i lavori con cui riconsegneremo alla città un’infrastruttura ancora più sicura secondo i parametri ora più stringenti dopo i fatti del crollo del ponte Morandi. In una sola legislatura è il terzo su cui interveniamo, dopo quelli di Irma Bandiera e il ponte mobile, a tutela dell’incolumità delle persone in primis, oltre che dei mezzi. Sul ponte di via Carducci sono programmate ispezioni semestrali che certificheranno di volta in volta lo stato della struttura”.